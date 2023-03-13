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بكين: انتقد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ الاثنين "تطويق" بلاده و"قمعها" من جانب الولايات المتحدة، في موقف أطلقه مع انتهاء الدورة السنوية للبرلمان.

وقال لي في مؤتمر صحافي ببكين "الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب أن تتعاونا. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معا، هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها".

وأضاف "التطويق والقمع ليسا مفيدين لأي أحد".