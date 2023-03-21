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إيلاف من لندن: شهدت أنقرة الثلاثاء مباحثات تركية عراقية موسعة برئاسة السوداني واردوغان أكدا خلالها التطلع لشراكة اقتصادية حقيقية، وإطلاق مياه تركيا بضعفين الى العراق الذي أكد رفض استخدام أراضيه للاعتداء على تركيا.

وعقد وفدان عراقي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان جلسة مباحثات موسّعة اليوم تم خلالها بحث العلاقات بين البلدين، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها مجال المياه، إذ شهدت الجلسة إعلان موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لمجرى نهر دجلة إلى الضعفين ولمدّة شهر.

وأكد السوداني خلال الجلسة أن العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية، وهو منفتح على التعاون مع كل الأصدقاء.

كما أعرب عن ثقته بأهمية مشروع طريق التنمية (القناة الجافة)، ودوره الحيوي الذي سيخدم مصالح البلدين، ويعزز التنمية في عموم المنطقة. وشدد على موقف العراق الثابت في رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار أو أي مساس بالسيادة العراقية كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

يشار الى إن من شأن اطلاق هذه المياه تخفيف حدة الجفاف الذي تعاني منه مناطق عراقية واسعة تنذر بتغيرات مناخية كارثية.

اردغان يدعو السوداني لاعتبار حزب العمال ارهابيا

من جانبه، أعرب أردوغان عن تقديره لموقف العراق المتضامن مع ضحايا الزلزال الأخير وتقديره للمساعدات المرسلة. وأكد دعم بلاده لسيادة العراق على أراضيه، والرغبة التركية في دفع العمل المشترك في مشروع طريق التنمية، وأن يشتمل التعاون الثنائي على مجالات اقتصادية عدّة منها التعليم والصحّة والزراعة.

وقال الرئيس التركي "نتوقع من أشقائنا العراقيين تصنيف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وتخليص أراضيهم من هذه المنظمة الإرهابية الدموية".

وأشار الرئيس التركي إلى تطلعه بأن تكون زيارة السوداني، بادرة خير لتطوير العلاقات الثنائية لمصلحة الشعبين الصديقين.

كما شهدت الجلسة استعراض سبل تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين العراق وتركيا، ودعم نشاطها.

وكان السوداني قد وصل الى العاصمة التركية في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومان.

دعوة دول المنطقة لاجتماع في بغداد حول القناة الجافة

وفي تصريحات له عقب الاجتماع الموسع فقد اشار السوداني الى ان العراق وتركيا يرتبطان بعلاقات تاريخية عميقة " والتجاور الجغرافي خلق بيننا عوامل مهمة في تأطير أواصر العلاقة وتمتينها بما ينعكس إيجاباً على البلدين الجارين".

واوضح ان مشروع طريق التنمية (القناة الجافة) كان محطّ بحث مستمر بين العراق وتركيا على مختلف المستويات، واليوم وصلنا للإعلان عنه مع فخامة الرئيس أردوغان. ووجه الدعوة الى دول المنطقة بعقد اجتماع في بغداد لمناقشة مشروع طريق التنمية (القناة الجافة) بشكل تفصيلي بمراحله وتفاصيل التنفيذ لهذا المشروع الحيوي.

وبين انه بهذا المشروع سيكون هناك خط للسكك الحديدية ينقل البضائع، في المرحلة الأولى بسعة 3.5 مليون طن، لنصل في المرحلة الثانية إلى 7.5 مليون طن.

واضاف ان طريق التنمية (القناة الجافة) سيشتمل على النقل البري وخطوط نقل الطاقة، فضلاً عن ميناء الفاو، والمدينة الصناعية التي ستكون من أضخم المدن في الشرق الأوسط.

وقال ان المكونات الصناعية في مشروع طريق التنمية (القناة الجافة) ستولد فرص عمل هائلة للعراق ودول المنطقة، بما فيها فرص للصناعات ورجال الأعمال، وتكون مركز استقطاب للتجارة العالمية.

وأكد السوداني ان العراق بكل قطاعاته الرسمية والخاصة جاد في العمل مع الشركات ورجال الأعمال الأتراك.

وتعهد المسؤول العراقي بأن تبقى مشكلة المياه في الإطار الفني، بعيداً عن أي استغلال، وستكون هناك لجان مختصة.

أمن المنطقة واحد لايتجزأ

واضاف ان مباحثاته مع اردوغان تناولت الملفّ الأمني، ونحن نرتبط مع تركيا بحدود طويلة تتجاوز 300 كيلو متراً، وأؤكد التزام العراق بعدم السماح لاستخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على تركيا.

وشدد على ان المنطقة واحدٌ لا يتجزأقائلا "من خلال التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات سنحل المشكلات الأمنية بعيداً عن العنف، بما يحفظ أمن وسيادة العراق، التي نحرص على تحقيقها، بما لا يؤثر في تطوير علاقاتنا مع تركيا.

وبين السوداني ان هناك عوامل مشتركة وحاجة متبادلة لكل من العراق وتركيا؛ لتعزيز التعاون في جميع المجالات، وحكومتنا جادة في ترجمة هذه إلى مصاديق عملية.

أنقرة تحذر بغداد

ومن جهته أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لنظيره العراقي ثابت محمد سعيد ضرورة التنسيق بين البلدين في مواجهة التنظيمات الارهابية .



وزيرا الدفاع العراقي والتركي خلال اجتماعهما في أنقرة الثلاثاء 21 مارس 2023 (رسمي)

وقال خلوصي أكار أن تنظيم حزب العمال الكردستاني يشكل تهديداً تحذر بغداد الجوار وفي مقدمتها العراق وأن القوات التركية مصممة على دحر التنظيمات الإرهابية لحماية البلد وترسيخ الاستقرار في ربوعه.

ودعا الى التعاون والتنسيق في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعزيز التعاون بين الجيشين التركي والعراقي بهذا الاتجاه.

وبحث الوزيران خلال اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وقدم أكار شكره للعراق على المساعدات التي قدمها للمتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في السادس من شباط/فبراير الماضي.

يشار الى أن حزب العمال التركي الكردي يتخذ من اراضي العراق الشمالية منطلقا لعمليات عسكرية ضد الاراضي التركي الأمر الذي يرغم أنقرة على شن عمليات ملحة على قواعد الحزب في إقليم كردستان العراق الشمالي.

التعاون الاستخباري

وقال السوداني قبيل توجهه الى أنقرة أنه سيناقش مع الرئيس اردوغان وبقية المسؤولين الأتراك أمن الحدود المشتركة والتعاون الاستخباري والاقتصادي لا سيما وان بلاده تتطلع لتنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في قطاعي الطاقة والنقل وتحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي.

وأضاف "سنناقش تفاصيل هذه المشروعات مع المسؤولين الأتراك في اطار مساعينا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا التي وصل ميزان العراق التجاري معها الى نحو 20 مليار دولار تتمثل في واردات تركية من المنتجات الكيماوية، والبذور والحبوب والبقوليات، والمفروشات والأدوية والمستلزمات الطبية، وصادرات عراقية الى تركيا تتركز في النفط".