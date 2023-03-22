قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: "صدت" البحرية الروسية هجوما بمسيّرات على مرفأ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في ساعة مبكرة الأربعاء على ما أعلن حاكم المدينة المعين من الكرملين.

وتضم شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، مقر أسطول البحر الأسود الروسي، وتعرضت لعدد من الضربات بطائرات مسيرة منذ بدء الهجوم الذي يشنه الكرملين على أوكرانيا.

وكتب ميخائيل رازفوجاييف على تلغرام "في المجموع، دُمرت ثلاث قطع".

وأضاف أن البحارة أطلقوا النار من "أسلحة خفيفة" على المسيرات، وبأن "دفاعاتنا الجوية كانت تعمل أيضا".

وأكد رازفوجاييف عدم وقوع إصابات وعدم تعرض أي سفينة لأضرار مضيفا أن عصف الانفجارات دمّر النوافذ في مبان مجاورة.

ودعا إلى الهدوء قائلا إن "الوضع تحت السيطرة".

يأتي الهجوم بعد أقل من اسبوع على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقرم، وبعد يوم على إعلان أوكرانيا عن تدمير صواريخ كروز روسية في انفجار في القرم، لكنها نفت المسؤولية عن ذلك.

في تشرين الأول/أكتوبر تعرض أسطول البحر الأسود الروسي لضربة كبيرة من مسيرات، حمّل الكرملين أوكرانيا المسؤولية عنها.