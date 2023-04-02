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ايلاف من القدس: المنظومة الامنية في اسرائيل تدرس زيادة عدد اصحاب حق الدخول للعمل في اسرائيل من قطاع غزة وقد يصل عدد تصاريح العمل العادية الى نحو خمسين الفا خلال الاشهر القريبة. واشار مصدر أمني اسرائيلي مطلع ان العدد قابل للزيادة أيضاً وهذا يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية لسكان قطاع غزة.

وتشير المعلومات ان هذا القرار يأتي تزامناً مع حديث عن حلحلة في مفاوضات الاسرى والمفقودين بين اسرائيل وحماس في العاصمة المصرية القاهرة.

يذكر ان هناك مواطنين اسرائيليين اثنين محتجزان لدى حماس وهما أبرا منغستو وهشام السيد. وتحتجز حماس أيضاً جثتي الجنديين ارون شاؤول وهدار غولدن اللذين احتجزت حماس جثتيهما منذ العام ٢٠١٤.

هذا وتقول مصادر فلسطينية مطلعة ان القاهرة عازمة على انهاء هذا الملف الذي سيجلب لغزة انتعاشاً اقتصادياً عبر فتح باب العمل للغزيين في اسرائيل وأيضاً إلغاء اجراءات اسرائيلية كثيرة تحد من انتظام الحياة الطبيعية في قطاع غزة بسبب احتجاز حماس للاسرائيليين الاثنين وجثتي الجنديين، بالإضافة الى اطلاق سراح عشرات الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية وعودتهم الى عائلاتهم في قطاع غزة.

أما مكتب المنسق لأعمال الحكومة في المناطق، فلم يعلق على الخبر ورفض التأكيد او النفي.