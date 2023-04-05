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إيلاف من لندن: اعتقلت شرطة اسكوتلندا بيتر موريل، زوج رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستيرجن، فيما يتعلق بتحقيق في تمويل وتمويل الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم (SNP).

وقالت الشرطة إن الرئيس التنفيذي السابق للحزب الوطني الاسكوتلندي (58 عاما) قيد الاحتجاز ويتم استجوابه من قبل المحققين، في إطار تحقيق مستمر، وأضافت أن الضباط يجرون عمليات تفتيش في عدد من العناوين.

خيمة أدلة

تم نصب خيمة أدلة زرقاء خارج منزل رئيسة الوزراء السابقة وزوجها المعتقل، في غلاسكو - بينما شوهد الضباط أيضًا في مقر الحزب الوطني في إدنبرة.

وكانت شرطة اسكتلندا تحقق في إنفاق حوالي 600 ألف جنيه إسترليني والتي كانت مخصصة لحملة الاستقلال الاسكتلندية.

وقال الحزب الوطني الاسكتلندي في بيان "من الواضح أنه لن يكون من المناسب التعليق على أي تحقيق مباشر للشرطة لكن الحزب الوطني الاسكتلندي يتعاون بشكل كامل مع هذا التحقيق وسيواصل القيام بذلك".

مراجعة الشفافية

وقال الحزب: "في اجتماعها يوم السبت ، وافقت الهيئة الحاكمة للحزب الوطني الاسكتلندي ، اللجنة الوطنية للانتخابات ، على مراجعة الحوكمة والشفافية - والتي سيتم المضي قدمًا بها في الأسابيع المقبلة."

وقال متحدث باسم مكتب التاج والدائرة المالية للنائب العام: "ستواصل النيابة العامة في اسكتلندا وهيئة التحقيق العمل مع الشرطة في هذا التحقيق الجاري. ومن الممارسات المعتادة أن يتم التعامل مع أي قضية تتعلق بالسياسيين من قبل المدعين العامين دون تدخل الضباط القانونيين".

زعامة حمزة يوسف

يأتي هذا التطور، بعد أسبوع واحد فقط من أداء حمزة يوسف اليمين القانونية بصفته سادس وزير أول في اسكتلندا - ليحل محل ستيرجن بعد استقالتها المفاجئة في فبراير. ودعا المعارضون السياسيون للحزب الوطني الاسكتلندي إلى الشفافية الكاملة من يوسف وستيرجن.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال الاسكتلندي جاكي بيلي: "هذا تطور مقلق للغاية ويجب السماح بتحقيق شرطة اسكتلندا دون تدخل". وأضافت: "نحتاج إلى حمزة يوسف ونيقولا ستيرجن ليذكروا على وجه السرعة ما يعرفونه ومتى".

وقال يوسف إنه كان "يوما صعبا" للحزب الوطني الاسكتلندي بعد اعتقال السيد موريل. ورد فعلي مثل أي شخص مشارك في الحزب الوطني الاسكتلندي ، هو أن هذا يوم صعب للحزب".

لا أتحيز

وأضاف الوزير الاسكتلندي الأول: "ولكن ، مرة أخرى ، أود فقط التأكيد والتأكيد على أنه من المهم جدًا بالنسبة لي ألا أعلق على تحقيق مباشر للشرطة وأن يُنظر لي على أنه متحيز بأي شكل أو شكل أو شكل."

وقال: "أعتقد أنه سيكون هناك قلق من الجمهور، لكن مرة أخرى، هناك تحقيق مباشر للشرطة جاري وسننتظر لنرى ما سيأتي في ختام تحقيق الشرطة هذا".

ولدى سؤاله عما إذا كان التحقيق هو السبب الحقيقي لاستقالة ستيرجن ، قال: "أنا أصدقها كثيرًا عندما تقول كم كانت منهكة".

وسُئلت ستيرجن من قبل المحررة السياسية في (سكاي نيوز) بيث ريغبي الشهر الماضي عما إذا كان التحقيق الجاري في الشؤون المالية للحزب الوطني ـ SNP ، والضغط عليها وعلى زوجها نتيجة لذلك ، قد لعب دورًا في رحيلها.

وأجابت الوزيرة الأولى الاسكتلندية السابقة وزعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي: "لا ، لا. لا".

استقالة موريل

وكان موريل، الذي تزوج ستيرجن في عام 2010، قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للحزب الوطني في الشهر الماضي، خلال حملة القيادة الأخيرة بعد أكثر من عقدين في هذا المنصب.

وقال في ذلك الوقت إن مستقبله أصبح "صرف الانتباه" عن المنافسة على استبدال زوجته كقائدة للحزب الوطني الاسكتلندي والوزيرة الأولى بعد خلاف ضار بالسرية حول أرقام عضوية الحزب.