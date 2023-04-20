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واشنطن: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أنّ الولايات المتّحدة بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسّباً لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم، وذلك في خضمّ معارك محتدمة في العاصمة السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال البنتاغون في بيان "نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن الموظفين الأميركيين في السفارة وتسهيل مغادرتهم المحتملة للسودان، في حال اقتضت الظروف ذلك".

وتشهد الخرطوم منذ ستة أيام معارك محتدمة بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتّاح البرهان وقوات الدعم السريع، الرديفة للجيش، بقيادة محمد حمدان دقلو. وأسفرت هذه المعارك حتى الآن عن مقتل أكثر من 300 مدني.

والخميس دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هدنة "لمدة ثلاثة أيام على الأقل" في السودان بمناسبة عيد الفطر.