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إيلاف من لندن: أعلن العراق الأحد عن مقتل اثنين من رعاياه وإصابة أخرين في الاشتباكات الجارية في السودان بين فصائل الجيش، فيما استنفر سفاراته في الخرطوم والقاهرة وأبو ظبي للإسراع بترحيل أبناء الجالية العراقية من هناك.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف اليوم عن مقتل مواطن عراقي (35 عاما) جراء الاشتباكات في السودان، فيما اشار مصدر اخر الى مقتل ابنة الرجل ايضا وهما من محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) وإصابة آخرين في القتال الدائر منذ مطلع الاسبوع الماضي.

واوضح المصدر ان القتيل محمد ياسين كان برفقة عائلته داخل سيارته حين اصيب برصاصة اخترقت رأسه قرب منطقة العين في العاصمة السودانية.

وخصصت الخارجية العراقية رقمين لابناء الجالية العراقية في السودان للاتصال بها ومحاولة ترتيب اوضاعهم ومساعدتهم على تخطي ظروف القتال الدائر هناك وهما:

00249905405402

002647730550870/ واتساب



استنفار سفارات عراقية بثلاث دول

واضاف الصحاف أن الوزير فؤاد حسين وجّه ثلاث سفارات للتنسيق وتيسير عمليات إجلاء أفراد الجالية العراقية في السودان.

وقال الصحاف إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجّه بتعظيم الجهد الجماعي لسفارات العراق في الخرطوم والقاهرة وأبوظبي لتعجيل التنسيق والإستجابة مع الدول الشقيقة لتيسير عمليات الإجلاء للجالية العراقية في السودان" .. فيما لم يعرف عدد أفراد هذه الجالية هناك.

ودعا المتحدث العراقي أفراد الجالية العراقية في الخرطوم الى "التسجيل الفوري للعودة إلى العراق عبر التواصل على أرقام السفارة هناك".. مشددًا بالقول "اننا نعمل على تحقيق إستجابة عاجلة جداً لسلامة جاليتنا التي تعتبر أولوية قصوى".

إجلاء جميع الدبلوماسيين العراقيين

وأكدت وزارة الخارجية العراقية نجاحها في إجلاء دبلوماسييها من مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تابعته "إيلاف" انه "تم نجاح إجلاء الكادر الدبلوماسي العراقي من مبنى السفارة في الخرطوم بعملية نوعية" من دون توضيح عدد أفرادها والكيفية التي تم بها إجلاءهم. لكنه اشار الى ان ذلك تم بتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة لإجلاء العراقيين من السودان من دون ذكر عددهم.

وشدد الصحاف على ان "الخارجية تعمل بأولوية قصوى لتوفير استجابة لجاليتنا الكريمة في السودان، وننسق مع الجهات المعنية هناك". وذلك مع بدء عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية يوم أمس السبت، إثر اندلاع الاشتباكات الدامية بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع في البلاد منذ بداية الاسبوع الماضي.



من الخرطوم إلى بورتسودان

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية اليوم عن إجلاء 14 مواطنيا عراقياً من العاصمة الخرطوم إلى منطقة بورتسودان الساحلية على البحر الاحمر شمال شرق البلاد والتي تبعد عن العاصمة الخرطوم 675 كيلومترا .

وقال الصحاف إنه "تم إجلاء 14 عراقياً من الخرطوم إلى موقع آمن في منطقة بورتسودان بناءً على طلبهم".. موضحا أن ذلك تم بمتابعة وزير الخارجيّة فؤاد حسين.

وأكد ان الخارجية تواصل جهودها المتعددة الأطراف لإجلاء الأعداد المتبقية.. قائلا "نعمل باستجابة وطنيّة وننسق على مدار الساعة مع أبناء الجالية الكريمة في الخرطوم".



ولفت الى تخصيص أرقام ساخنة لتلقِّي الاتصالات والاستجابة لمناشدات أبناء الجالية رغم صعوبة الوضع هناك.

وكان وزير الداخلية السوداني عنان حامد محمد عمر قد اجرى في بغداد مباحثات مع نظيره العراقي عبد الامير الشمري في 11 من الشهر الحالي للتنسيق المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان ان مباحثات الوزيرين "تناولت عددا من الملفات أبرزها تعزيز الجهد الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب والمخدرات فضلاً عن موضوع التدريب لتعزيز القدرات العسكرية لقوات الشرطة" بحسب الداخلية.

ثم وقع الوزيران مذكرة تفاهم أمني تهدف الى "تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للوطن.