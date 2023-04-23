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انقرة: تعتزم تركيا الاحد إجلاء مواطنيها من السودان حيث دخلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني، بحسب ما اعلنت وزارة الخارجية التركية مساء السبت.

وقالت الوزارة في بيان "تقرر في 23 نيسان/ابريل ضمان إعادة مواطنينا الموجودين في مناطق النزاع برا عبر المرور بدولة ثالثة" دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب الوزارة فإن الإجلاء سيشمل أيضا "رعايا دول ثالثة طلبوا المساعدة".

انفجار

ويعيش نحو 600 مواطن تركي في السودان.

وكان من المقرر إجلاء الأتراك من اثنين من أحياء الخرطوم وود مدني التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوبا، صباح الاحد بدءا من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولكن أعلنت سفارة تركيا في الخرطوم في تغريدة عن تأجيل موعد إجلاء الاتراك في حي كافوري شمال الخرطوم "حتى اشعار آخر" بسبب انفجار وقع صباح الاحد قرب مسجد مخصص كموقع للتجمع.

أخلت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء بدورها لمواطنيها ورعايا آخرين.

وأدت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، إلى مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة الى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.