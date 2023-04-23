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الفاتيكان: دعا البابا فرنسيس الأحد إلى "الحوار" في مواجهة الوضع "الخطير" في السودان في وقت تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من أسبوع.

وقال البابا خلال قداس الأحد في ساحة القديس بطرس "للاسف فإن الوضع يبقى خطرًا في السودان، ولهذا أجدد دعوتي لوقف العنف في اسرع وقت ولاستئناف الحوار".

وأضاف "ادعو الجميع للصلاة من أجل اخواننا واخواتنا السودانيين".

قتلى وجرحى

وخلفت المعارك الشرسة الجارية في السودان منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، بالإضافة الى نزوح عشرات آلاف الأشخاص من أماكن المعارك نحو ولايات أخرى في السودان، أو في اتجاه تشاد ومصر.

أخلت الولايات المتحدة سفارتها في الخرطوم، بينما أعلنت فرنسا بدء عملية إجلاء بدورها لمواطنيها ورعايا آخرين.