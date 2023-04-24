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لوكسمبورغ: قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين إن أكثر من ألف من رعايا الاتحاد غادروا السودان في عمليات إجلاء تمت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح بوريل لصحافيين "كانت عملية معقدة وناجحة".

وأكد بوريل أن 21 دبلوماسيا من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أخرجوا فيما غادر سفير الاتحاد الأوروبي الخرطوم وانتقل إلى منطقة أخرى من السودان.

وأضاف "أريد ان أشكر فرنسا خصوصا على إخراجها مواطنين" من هذا البلد.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس الجمعة أن عدد المواطنين الذين ينتمون إلى دول الاتحاد يقدر بنحو 1500 في الخرطوم.

ويتواجه الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد في معارك شوارع شرسة منذ 15 نيسان/أبريل.

وقتل أكثر من 420 شخصا وجرح آلاف آخرون وفق منظمة الصحة العالمية في السودان أحد أفقر دول العالم.