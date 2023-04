إيلاف من دبي: قال متحدث باسم "فلاي دبي" إن الرحلة رقم 576 FZ، على متن طائرة من طراز بوينغ 737-800، المتجهة من كاتماندو إلى دبي تعرضت للاصطدام بطائر في أثناء إقلاعها، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أمن الطائرة وسلامتها.

وأكد المتحدث ان هذه الطائرة تتابع رحلتها بشكل طبيعي إلى دبي، ومن المنتظر وصولها في تمام الساعة 12:14 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة دبي.

وكانت سلطة الطيران المدني في نيبال قد أعلنت اليوم الاثنين أن رحلة "فلاي دبي" من كاتماندو إلى دبي تسير بشكل طبيعي نحو وجهتها، كما هو مخطط تمامًا، وهذا ما يؤكده موقع "فلايت رادار" الذي يتتبع مسار الطائرات المدنية حول العالم.

يمكن متابعة مسار الرحلة بالضغط على الصورة أعلاه

وفي بيانَي "فلاي دبي" وسلطة الطيران المدني في النيبال، لم تتم الإشارة إلى اشتعال النيران في الطائرة، كما أفادت بعض التقارير، وكما حاولت بعض المواقع الإيحاء بنشر مقاطع فيديو، زاعمةً أن الطائرة كانت تحاول الهبوط بالمطار الدولي الوحيد في نيبال والذي يبعد 6 كيلومترات عن وسط العاصمة.

A Fly Dubai plane caught fire while taking off from Kathmandu Airport.



The media write that the plane is trying to land. pic.twitter.com/nPbf8bEd6v