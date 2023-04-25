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باريس: جو بايدن (80 عاماً) الذي أعلن الثلاثاء ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، ينضم الى النادي الضيق للقادة العالميين المنتخبين الذين باتوا اليوم في الثمانينات أو حتى التسعينات.

بول بيا



بول بيا، الرئيس الكاميروني

أكبر زعيم منتخب في العالم هو الرئيس الكاميروني بول بيا البالغ 90 عاماً.

يلقب بـ"أبو الهول" بسبب ميله للسرية وكذلك بسبب شخصيته المستعصية، فقد حكم بشكل مطلق على مدى 40 عاماً هذا البلد الواقع في وسط افريقيا وأسكت بعنف كل معارضة سياسية.

منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في 2018 لم يعد يظهر إلا في مناسبة خطابات متلفزة نادرة تسجل بشكل مسبق.

محمود عباس



الرئيس الفلسطيني محمود عباس (88 عاما) بمقر السلطة الفلسطينية في رام الله. 21 مايو/أيار 2021



محمود عباس الذي يرأس السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 2005 بعد خمسة عقود في ظل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، هو في سن 87 عاما ثاني أكبر رئيس منتخب يتولى مهامه.

رغم انتهاء ولايته في 2009، لا يزال الرئيس الفلسطيني في منصبه وقد تراجعت شعبيته على مر السنين.

ينظر اليه في الخارج على انه شخصية معتدلة، وهو المهندس الرئيسي من جانب الفلسطينيين لاتفاقات أوسلو التاريخية الموقعة عام 1993 والتي أرست أسس تسوية النزاع مع اسرائيل لكنها لم تتحقق بعد ربع قرن على توقيع الاتفاقات.

رؤساء أفريقيا

في أفريقيا يحطم سن القادة وفترة بقائهم في السلطة ارقاما قياسية بانتظام.

في زيمبابوي، يبلغ إيمرسون منانغاغوا الذي يحكم البلاد منذ نهاية عام 2017 بعد انقلاب عسكري، 80 عاما. يلقب ب "التمساح" بسبب قسوته.

أما تيودورو أوبيانغ نغويما رئيس غينيا الاستوائية منذ الانقلاب قبل 43 عاما، فيبلغ أيضا 80 عاما. يحمل الرقم القياسي العالمي في طول مدة البقاء في السلطة لرئيس دولة لا يزال على قيد الحياة، باستثناء الملوك.

بلغ الحسن وتارا رئيس ساحل العاج 81 عاما للتو. هذا الخبير الاقتصادي اعتمد سياسة واعدة من الأشغال الكبرى لكن انتخابه عام 2020 بنتيجة عالية جدا لولاية ثالثة أضر بصورته اذ تتهمه المعارضة بأنه "ديكتاتور".

في سن 81 عاما، ترأس حاجي جينغوب منذ 2014 ناميبيا، الدولة الشاسعة شبه الصحراوية في إفريقيا الجنوبية والتي كانت واحدة من آخر الدول في القارة التي حصلت على الاستقلال عام 1990.

أيرلندا ومالطا وإيطاليا

العمالي الايرلندي مايكل دي هيغينز - وزير سابق وعالم اجتماع- يبلغ 82 عاما وهو تاسع رئيس لايرلندا. انتخب بالاقتراع العام المباشر لكن بدون مهام تنفيذية وبدأ ولايته الثانية من سبع سنوات في نهاية 2018. هو معروف بشغفه بالشعر وبكلابه التي تسرق الأضواء منه أحيانا في مناسبات رسمية.

في سن 81 عاما، يتولى رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا أيضا منصبا فخريا منذ 2019. وزير الخارجية السابق هذا أظهر نفسه كمعارض بقوة لحق الإجهاض، لكن ثمة مشروع قانون يفترض ان يخفف قريبا من القانون المتشدد جدا في هذه الجزيرة الصغيرة.

احتفل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الذي يحظى بشعبية كبرى وانتخب في مطلع عام 2015 بالاقتراع العام غير المباشر من قبل البرلمان، بعيد ميلاده الحادي والثمانين. هو الرجل الأساسي الذي يحل بهدوء الأزمات السياسية الإيطالية المتكررة. كما يمثل إيطاليا في الاحتفالات وهي فرصة لانتقاد المافيا التي قتلت شقيقه في صقلية عام 1980.

بعدما كرر أنه لن يترشح لولاية ثانية، قبل في مطلع 2022 أن يضع نفسه "في تصرف" بلاده لولاية ثانية من سبع سنوات.