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إيلاف من لندن: تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مئات الطائرات الهجومية الجديدة بدون طيار إلى أوكرانيا في الوقت الذي يسعى فيه زيلينسكي إلى "تحالف طائرات".

وفي حديثه، اليوم الإثنين، من مقر رئيس الوزراء البريطاني الريفي في بلدة "تشيكرز" في مقاطعة باكنغهامشير، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى "مزيد من الوقت" لهجومها المضاد ضد القوات الروسية.

تدريب طيارين

ورد ريشي سوناك بأن المملكة المتحدة ستكون مستعدة للمساعدة في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة الغربية في وقت قريب، وستفتح مدرسة لتدريب الطيران لهذا الغرض.



ويريد الرئيس الأوكراني تشكيل "تحالف طائرات" بعد محادثات وجهاً لوجه مع ريشي سوناك، حيث تعهدت المملكة المتحدة بإرسال مئات الطائرات الهجومية بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

وبعد مناقشات مع السيد سوناك في تشيكرز حول المساعدة العسكرية لبلاده ، قال زيلينسكي إن الطائرات "موضوع مهم للغاية بالنسبة لنا لأننا لا نستطيع التحكم في السماء". وأضاف "أعتقد أنك ستستمع إلى قرارات مهمة في أقرب وقت ، لكن علينا العمل أكثر قليلاً".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة ستبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام الطائرات المقاتلة الغربية، وقال زيلينسكي إن كييف بحاجة إلى "مزيد من الوقت" لهجومها المضاد.

وقال سوناك إنه ناقش مع الرئيس الأوكراني الترتيبات الأمنية "طويلة المدى" من الدول المتحالفة مع أوكرانيا ، حيث تواصل قواتها محاربة قوات الغزو الروسية.

وجاء الاجتماع في تشيكرز، في الوقت الذي بدأ فيه زيلينسكي في جولة أوروبية متعددة المحطات للحصول على دعم متزايد من الحلفاء ، قبل هجومه المضاد ضد القوات الروسية.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني على (تويتر) أنه سيمنح الطيارين الأوكرانيين "التدريب الذي يحتاجونه للتعامل مع أنواع مختلفة من الطائرات" لتمكينهم من "الدفاع بشكل أفضل عن مواطنيهم ضد العدوان الروسي".

وقال مقر رئيس الحكومة في 10 داونينغ ستريت، إن مرحلة الطيران الأولية لأفواج الطيارين الأوكرانيين ستبدأ هذا الصيف.

صواريخ دفاع جوي

ويأتي التعهد البريطاني الجديد بطائرات بدون طيار، بعد أن قالت الحكومة إن السيد سوناك سيؤكد توفير مزيد من مئات صواريخ الدفاع الجوي وأنظمة جوية بدون طيار، بما في ذلك المئات من الطائرات بدون طيار الهجومية طويلة المدى الجديدة التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر.

وكانت بريطانيا واحدة من أكبر موردي المساعدات العسكرية لأوكرانيا منذ غزو فبراير 2022 ، حيث ساهمت بمبلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي وتعهدت بمبلغ مماثل لعام 2023.