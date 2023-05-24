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واشنطن: وجّهت السلطات الأميركية إلى شاب في التاسعة عشرة من العمر تهمة "تهديد" الرئيس جو بايدن بعدما اصطدمت شاحنة يقودها وعثر على متنها على شعار نازي، بعوائق قرب البيت الأبيض، وفق ما أفادت الشرطة الثلاثاء.

ورجّحت الشرطة أن يكون السائق قد صدم شاحنته عمدا بعوائق خارج متنزه لافاييت المجاور للبيت الأبيض قبيل الساعة العاشرة ليل الإثنين (02:00 فجر الثلاثاء ت غ)، مشيرة الى أن أحداً لم يصب بجروح جراء الحادث.

وأشارت الى أنّ سائق الشاحنة الذي تمّ توقيفه هو ساي فارشيث كاندولا من تشسترفيلد بولاية ميزوري.

ووجهت الى الشاب تهم "الاعتداء بسلاح خطر، التشغيل المتهور لمركبة تعمل بمحرك، التهديد بقتل/خطف/إلحاق الضرر برئيس، نائب للرئيس أو أحد أفراد عائلتهما، تدمير ممتلكات فدرالية، والتعدّي على ممتلكات الغير".

وعثرت الشرطة أثناء تفتيش الشاحنة على شعار الصليب المعقوف باللونين الأحمر والأسود، وفق لقطات تلفزيونية.