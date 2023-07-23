إيلاف من لندن: اكد العراق الاحد دعمه لجهود السعودية في انهاء الصراع في اليمن مشددا على استعداده للوساطة في تحقيق السلام هناك فيما وقعت بغداد وصنعاء اتفاقا للتشاور السياسي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد اليوم مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تابعته "ايلاف" فقد اكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسن استعداد بلاده للعمل من اجل احلال السلام في اليمن الذي قال انه يعاني اوضاعا انسانية معقدة بسبب استمرار الصراع في البلاد مشددا على ضرورة ضمان ايصال المساعدات الى اليمنيين.



وعبّر عن أسفه لوضع الاقتصاد في اليمن في خدمة الصراع مشددا على ضرورة تجاوز الاطراف المتحاربة مرحلة الاقتتال الى مرحلة الحوار الذي يكفل استئناف عمليات تصدير النفط والغاز ووضع ايراداتهما في خدمة المجتمع.

وشدد الوزير العراقي على دعم بلاده لاتفاقية الرياض عام 2019 وجهود السعودية لجمع اطراف الصراع اليمني على مائدة حوار تفاوضية واستعداد بلاده لوساطة تكون فيها جزءا من الحل هناك. ودعا اليمن الى التعاون مع بعثة عراقية تضم مسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية ستسافر الى اليمن للاطلاع على أوضاع العراقيين المقيمين فيه وتجديد وحل اشكالات وثائقهم وتجديد جوازات سفرهم معربا عن الامل في فتح سفارة العراق في صنعاء.

اتفاق تشاور سياسي عراقي يمني

ومن جهته اشار الوزير اليمني الى انه وقع اليوم مع نظيره العراقي اتفاقية للتشاور السياسي.

ووصف الوزير زيارته الى العراق التي بدأها أمس بأنها مقدمة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين منوها الى ان العراق لعب دورا إيجابياً في التوصل لاتفاق الهدنة في بلاده.

واشار الى ان اليمن تعاني من حرب اقتصادية بسبب تدمير موانئ تصدير النفط وهناك صعوبة في إيصال المساعدات الاغاثية الى البلاد.

وقال انه اتفق مع نظيره العراقي على تفعيل اعمال اللجنة العراقية اليمينة المشتركة التي عقدت آخر اجتماعاتها في صنعاء عام 2012 وتطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

واعرب عن أمل اليمن في أن ينعكس الاتفاق السعودي الايراني الاخير ايجابا على الاوضاع في اليمن.

وأوضح أن "الحروب تبقى آثارها على الشعوب حتى لو توقفت والعراق يعلم بذلك".. مشيرا إلى أن "أي وفد عراقي سيزور اليمن سيحظى باهتمام خاص".

ومن المنتظر ان يلتقي الوزير اليمني خلال زيارته هذه الى العراق التي تستغرق اربعة ايام مع الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان لبحث امكانات توسيع العلاقات بين البلدين في مختلف مجالاتها.