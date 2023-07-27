إيلاف من لندن: يبدو أن معارك الأمير هاري دوق ساسكس في ساحات القضاء البريطاني لا تنتهي ولا موعد نهائيا لها في المدى المنظور.

ويعتزم دوق ساسكس، وهو النجل الثاني للعاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، مقاضاة المجموعة الصحفية ناشرة صحيفة (ذي صن The Sun) بسبب مزاعم أنه استخدم أساليب غير قانونية لجمع معلومات عنه.



ويمكن أن تحال قضية الأمير هاري إلى المحاكمة في المحكمة العليا العام المقبل بعد أن حكم قاض اليوم الخميس بإمكانية متابعة أجزاء من دعواه. في حين ستُعرض مزاعمه عن بعض الأساليب غير القانونية للمحاكمة ، رفض القاضي مزاعم اختراق الهاتف.

وسارعت مجموعة (نيوز غروب - NGN) إلى نفي مزاعم الأمير البريطاني.

وزعم الأمير هاري أن الصحفيين والمحققين الخاصين العاملين في صحيفتي ذي صن The Sun ونيوز أوف ذي وورلد News of the World التي لم تعد موجودة الآن استخدموا أساليب غير قانونية للحصول على معلومات عنه.

ودارت الجولة الأخيرة من معركة الأمير هاري مع الصحافة الشعبية البريطانية حول النقطة التي عرف فيها هاري ما يكفي عن الأساليب المزعومة المستخدمة ضده من أجل رفع دعوى.

6 سنوات

وبموجب قانون المملكة المتحدة، عادة ما يكون أمام المطالبين ست سنوات بعد انتهاك الخصوصية لاتخاذ إجراء، وهو أمر مهم لأن بعض الأدلة التي كان هاري يعتمد عليها تعود إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي.



وجادل محامو (نيوز غروب NGN) بأن الأمير هاري انتظر وقتًا طويلاً لتقديم الدعوى، وبالتالي يجب رفضها.

لكن المحكمة استمعت في وقت سابق إلى ادعاء هاري بأنه تم إبرام "اتفاقية سرية" بين قصر باكنغهام والمجموعة الصحيفة التي منعته من اتخاذ إجراءات قانونية عاجلاً.

وفي مارس 2023، قال دوق ساسكس في بيان لأحد الشهود إن صفقة بين مساعدين الملك وكبار المديرين التنفيذيين في مجموعة نيوز غروب NGN، تنص على أنه يجب عليه تأجيل أي إجراء قانوني ضد الشركة، وفي ذلك الوقت سيتم قبول انتهاكات الخصوصية أو تسويتها باعتذار.

وقد اعتمد الأمير هاري على الاتفاقية المفترضة لشرح سبب عدم تقديمه لمطالبته قبل سنوات، ودحض دفاع نيوز غروب NGN بأنه انتظر وقتًا طويلاً للحصول على تعويضات.

وعارض محامي مجموعة نيوز غروب NGN سابقًا وجود أي اتفاقية سرية، ووصفها بأنها غريبة مثل "أشياء أليس في بلاد العجائب".

موقف القاضي

وإلى ذلك، فإن القاضي فانكورت قاضي المحكمة العليا حكم الآن بأن بعض ادعاءات هاري يمكن أن تحال إلى المحاكمة، لكنه رفض الأجزاء المتعلقة باختراق الهاتف.

وقال القاضي فانكورت إن قضية هاري المعدلة التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام - والتي كانت تعتمد على وجود الاتفاقية لتوضيح سبب عدم اتخاذ إجراء قانوني بشأن الاختراق المزعوم للهاتف في وقت قريب - "لم تصل إلى العتبة اللازمة من المعقولية وقوة الحجة".

واضاف القاضي إن هاري كان على علم باختراق الهاتف من جانب صحيفة نيوز أوف ذي وورلد News of the World بحلول عام 2012، ولذا كان ينبغي رفع دعوى قضائية في غضون ست سنوات من ذلك العام.



ووصف متحدث باسم نيوز غروب NGN الحكم بأنه "نصر كبير" للشركة، وقال: "أثناء مناقشة قضيته، زعم دوق ساسكس وجود" اتفاقية سرية "بينه وبين قصر باكنغهام ومجموعة NGN والتي منعت المجموعة من التأكيد على أن مطالبة الدوق قد تم تقديمها بعد فوات الأوان".

الاتفاق السري

وقال المتحدث: "وجد القاضي فانكورت، أن مزاعم هاري فيما يتعلق بـ"الاتفاق السري" المزعوم لم تكن معقولة أو ذات مصداقية. من الواضح أنه لم يكن هناك أي اتفاق من هذا القبيل ولم يكن سوى الدوق هو الذي أكد على وجود مثل هذا الاتفاق".

لكن القاضي قضى بضرورة إجراء محاكمة حول الأساليب المزعومة الأخرى المستخدمة للحصول على معلومات عن هاري، والتي تم تحديدها في الحكم على أنها "تفجير معلومات سرية من أطراف ثالثة، وتوجيه محققين خاصين للقيام بهذه الأعمال أو غيرها من الأعمال غير القانونية".

وقال القاضي إن لدى هاري قضية "قابلة للجدل بشكل واقعي" لم يعرفها ولا يمكنه معرفة ما يكفي عن أي استخدام للطرق في سبتمبر 2013، وهي النقطة التي جادلت فيها مجموعة نيوز غروب NGN بأن مهلة الست سنوات لتقديم الدعوى قد بدأت.

ويقول هاري إنه لم يكن لديه معلومات كافية لتقديم شكوى حتى عام 2018.

لا موقف محدد

ولا يتخذ قرار الخميس من جانب القاضي، موقفًا بشأن ما إذا كان الأمير هاري قد انتظر وقتًا طويلاً لتقديم مطالبة صحيحة أم لا، إلا أنه "ليس من الواضح بما فيه الكفاية في هذه المرحلة أنه تم إصداره بعد فوات الأوان" ويجب البت فيه في المحاكمة.

وسيشارك في المحاكمة "العديد من المطالبين الآخرين"، بما في ذلك الممثل هيو غرانت، ومن المقرر أن تبدأ في يناير 2024.

وكانت الدعوى القانونية التي رفعها هاري ضد ذا صن هي واحدة من ثلاث ادعاءات رئيسية يرفعها ضد ناشري الصحف البريطانية.

وكان الأمير هاري أدلى بشهادة غير مسبوقة في المحكمة الشهر الماضي كجزء من دعواه ضد مجموعة صحيفة ديلي ميرور، ويحاول أيضًا مقاضاة ديلي ميل آند ميل يوم الأحد بشأن انتهاكات الخصوصية المزعومة.