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إيلاف من لندن: كان الأمير هاري وزوجته ميغان ووالدتها على وشك كارثة سير بعد مطاردتهم من مصوري المشاهير "باباراتزي"، في حادث يعيد مأساة الأميرة ديانا 1997.

وقال متحدث باسم الأمير هاري إن المطاردة وقعت، بعد أن حضر هاري وميغان حفلا لتوزيع جوائز "امرأة ذات رؤية" في قاعة زيغفيلد بول روم Ziegfeld Ballroom في نيويورك يوم الثلاثاء في أول ظهور علني لهما منذ تتويج الملك تشارلز الثالث.

وقال المتحدث: كان الأمير هاري وزوجته في سيارة أجرة مع والدة ميغان، دوريا راغلاند ، عندما تبعهما عدد من المصورين العدوانيين للغاية.

وأضاف المتحدث: "هذه المطاردة الحثيثة، التي استمرت أكثر من ساعتين ، أسفرت عن اصطدامات قريبة متعددة شملت سائقين آخرين على الطريق، ومشاة، واثنين من ضباط شرطة نيويورك (شرطة نيويورك)".

وقال المتحدث: "إن نشر هذه الصور، بالنظر إلى الطرق التي تم الحصول عليها بها ، يشجع على ممارسة تدخلية للغاية تشكل خطورة على جميع المعنيين".

مخالفة السير

وقالت تقارير إن المركبات التي طاردت هاري وميغان سارت على الأرصفة، وتجاوزت الأضواء الحمراء وعكس اتجاهها في شارع ذي اتجاه واحد. ومن المفهوم أيضًا أن سائقًا واحدًا على الأقل كان يستخدم هاتفه خلف عجلة القيادة. وقيل إن شخصًا آخر على الأقل كان يصور أثناء القيادة.

ويُعتقد أيضًا أن إحدى السيارات منعت بشكل غير قانوني سيارة متحركة، ومن المفهوم أن أولئك الذين يطاردون دوق ودوقة ساسكس قد واجهوا من قبل رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي عدة مرات لكنهم واصلوا ملاحقتهم.

وتأتي مطاردة السيارة بعد أن ورد أنه تم القبض على رجل خارج منزل هاري وميغان لمطاردته في الساعات الأولى من يوم الاثنين، ويُعتقد أن هاري وميغان كانا يقيمان في منزل خاص ولا يريدان المساومة على أمن منزل صديقهما.

يشار إلى أن هاري وميغان كانا تنحيا عن أدوارهما الملكية في عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة مؤقتا، بسبب ما وصفوه بمضايقات إعلامية شديدة.

