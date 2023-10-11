إيلاف من لندن: كشف مصدر أمني لـ"إيلاف" أن إيران نسقت وشاركت في عملية حماس في جنوب إسرائيل، بقيادة الضابط سعيد أزيدي من فيلق القدس الإيراني. وقال المصدر إن أزيدي، هو المسؤول عن العلاقة مع حماس والجهاد الإسلامي في فيلق القدس الإيراني، وقد التقى قادة حماس في لبنان، كما استقبل عشرات المقاتلين من حماس في مخيمات لبنان، واشرف مع فرق النخبة في فيلق القدس على تدريبهم، كما تابع عن كثب التدريبات في غزة.

وكانت إيران نفت علاقتها بهجوم حماس، لكن إسرائيل والغرب أكدا ذلك، بعد أن تضمنت العملية قتل مدنيين، بما فيهم أطفال رضع.

في هذا السياق نفت إيران أي علاقة لها بعملية حماس في غزة بعد أن تبين لها حجم المجزرة التي ارتكبتها حماس بحق المدنيين. وتقول المصادر الإعلامية والرسمية الإسرائيلية والغربية إن حركة حماس ذبحت نساء وأطفال وشيوخ، وأبادت عائلات بأكملها، ولم تتردد بقتل الأطفال الرضع. حتى أن الرئيس الأميركي جو بايدن أشار في خطاب رسمي إلى أعمال القتل التي ارتكبتها حماس بحق المدنيين.

وقال المصدر الأمني لـ"إيلاف" إن أزيدي شخص خطير شارك في ذبح السوريين وقتل وتهجير الالاف منهم وكان على تواصل دائم مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني الذي اغتالته الولايات المتحدة في العراق في العام 2020. وأضاف أن أزيدي أصبح هدفاً جديداً للولايات المتحدة ولدول الغرب بعد ثبوت ضلوعه في عملية جنوب إسرائيل التي نفذتها حماس وقتلت فيها أميركيين وفرنسيين وبريطانيين وإيطاليين وغيرهم من الأجانب من شتى أنحاء العالم.