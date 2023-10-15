باريس: قُتل عشرات الأجانب أو جرحوا أو أصبحوا رهائن لدى حركة حماس عقب الهجوم الذي شنّته السبت على إسرائيل وخلف 1300 قتيل على الأقل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف مكثّف على قطاع غزة أودى بأكثر من 2200 فلسطيني.

وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، قُتل في هجوم حماس أكثر من 140 مواطنًا أجنبيًا، كثير منهم يحملون أيضاً الجنسية الإسرائيلية.

في ما يأتي ما نعرفه حتى الآن:

قتل ما لا يقل عن 29 أميركياً بحسب أحدث حصيلة أعلنتها واشنطن الخميس، بينما لا يزال 15 مواطناً آخرين ومقيم دائم واحد في عداد المفقودين، وفق السلطات الأميركية.

وتحدث الرئيس جو بايدن الثلاثاء عن أميركيين من بين الذين "احتجزتهم حماس"، ويعتقد أن عدداً غير محدد من الأميركيين قد احتجزوا رهائن.

قتل 24 تايلانديا حسبما أعلن رئيس الوزراء سريتا تافيسين السبت.

وأصيب 16 ويُعتقد أن 16 آخرين اختطفوا، على ما ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية.

وهناك نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل يعمل غالبيتهم في قطاع الزراعة، وفق أرقام حكومية.

بحسب حصيلة جديدة أعلنتها السفارة الروسية في تل أبيب السبت، قُتل 16 روسيًا وفقد ثمانية.

وقالت السفارة إن "مواطنا روسياً واحداً على الأقل، يحمل أيضًا الجنسية الإسرائيلية" محتجز في غزة.

أعلنت وزيرة الخارجية كاترين كولونا الجمعة مقتل 17 فرنسيًا وفقدان 15.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس إن أربعة أطفال بين المفقودين.

قتل عشرة مواطنين نيباليين على ما أفادت سفارة النيبال في تل أبيب. وتم نقل أربعة آخرين إلى المستشفى و"فقد الاتصال" مع خامس.

وكان في إسرائيل 265 طالباً نيبالياً، 17 منهم كانوا يقيمون في كيبوتس ألوميم (جنوب) الذي استهدفه الهجوم.

أكّدت وزارة الخارجية الأرجنتينية الاثنين أن سبعة من مواطنيها قتلوا وفقد 15 آخرون.

قتل أربعة بريطانيين على الأقل.

وأكدت السفارة الإسرائيلية في لندن الأربعاء مقتل مصور وشاب يقيم في إسرائيل كان يتولى أمن الحفلة الموسيقية التي أقيمت في الصحراء.

وبحسب "بي بي سي"، قُتل أو فقد 17 بريطانياً بينهم أطفال وهي حصيلة لم تؤكدها الحكومة.

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية الخميس ارتفاع حصيلة القتلى من مواطنيها إلى سبعة، مشيرة إلى أن تسعة في عداد المفقودين، بينما أصيب تسعة آخرون بجروح.

أعلنت سفارة بيلاروس في تل أبيب الخميس أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا في "ظروف مأسوية" وفقد أثر شخص رابع.

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي السبت إن أربعة كنديين قتلوا وأن ثلاثة ما زالوا مفقودين.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس مقتل ثلاثة من مواطنيها وفقدان اثنين، فيما أصيب عدد آخر.

أعلنت وزارة الخارجية الفيليبينية الجمعة مقتل امرأة (49 عاماً) في الهجوم على المهرجان الموسيقي. وكانت السلطات قد أعلنت الأربعاء مقتل امرأة (33 عاماً) ورجل (42 عاماً) في هجوم على كيبوتس قرب الحدود مع غزة. ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

أعلنت وزارة الخارجية البيروفية مقتل مواطنين بيروفيَين. وهناك خمسة آخرون في عداد المفقودين.

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا الجمعة مقتل اثنين من رعاياها.

أكّدت وزارة الخارجية البرازيلية الجمعة مقتل امرأة من مواطنيها ما يرفع عدد القتلى إلى ثلاثة.

أعلنت رومانيا السبت مقتل أربعة من مواطنيها، بينهم جندي إسرائيلي-روماني، فيما فقد روماني آخر.

أعلنت لشبونة مقتل مواطن برتغالي-إسرائيلي وفقدان أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.

أعلنت السفارة الإسرائيلية في تركيا الخميس أن مواطناً تركياً قتل في العملية ولا يزال آخر مفقوداً.

قتلت إسبانية تحمل كذلك الجنسية الإسرائيلية في الهجوم وفق وزارة الخارجية. وقالت الصحافة الأربعاء إنها كانت في التاسعة والعشرين وتؤدي الخدمة العسكرية في ثكنة قريبة من غزة.

كما أكدت السلطات التشيلية فقدان إسباني متزوج من تشيلية.

قتل مواطن إسرائيلي-سويسري يبلغ 70 عاماً ويقيم في إسرائيل منذ عام 2004 في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق الحكومة السويسرية.

قال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن طالبًا كمبوديًّا قتل.

أعلنت أستراليا الأربعاء مقتل مواطنة أسترالية في هجوم حماس.

أعلنت السلطات مقتل تشيلية وفقدان أخرى مقيمة في كيبوتس كيسوفيم.

أكدت سلطات هندوراس الجمعة مقتل أحد رعاياها.

قتل أذربيجاني بحسب باكو.

أعلنت السلطات مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين نمسويين في الهجمات. ولا يزال اثنان في عداد المفقودين.

أعلنت الحكومة الإيرلندية مقتل شابة (22 عامًا) إيرلندية-إسرائيلية.

أعلنت الحكومة الألمانية السبت أن هناك "ثماني حالات معروفة" لرهائن ألمان خطفتهم حماس واحتجزتهم في غزة.

وكانت شقيقة امرأة من برلين تبلغ 22 عامًا أشارت مساء الاثنين إلى مقتلها. ولم تتلق العائلة تأكيدًا رسميًا لذلك.

ذكرت مكسيكو أن اثنين من رعاياها محتجزان.

أعلنت كولومبيا مقتل أحد مواطنيها وفقدان آخر.

من مصادر رسمية، ذكرت البلدان التالية أن عددا من رعاياها مفقودون: باراغواي (اثنان) وتنزانيا (اثنان) وإيطاليا (ثلاثة) وسريلانكا (اثنان).