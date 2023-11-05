إيلاف من لندن: تجمعت حشود شعبية في مظاهرة خارج مبنى البرلمان البريطاني في قلب لندن للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

ورفع مئات الأشخاص، اليوم الأحد، بعضهم يرفع العلم الإسرائيلي، صور أكثر من 240 شخصًا اختطفهم المسلحون في هجماتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

يأتي حدث اليوم، بعد تجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في ميدان الطرف الأغر للمطالبة بوقف إطلاق النار أمس السبت.

ومع حلول يوم 7 نوفمبر يكون مر أكثر من أربعة أسابيع منذ أن قام مقاتلو حماس باحتجاز مئات الرهائن إلى غزة.

ومن بين الرهائن الـ 242، هناك 37 طفلاً تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل، وفقًا لمنتدى أسر الرهائن والمفقودين - وهي مجموعة تم تشكيلها للمطالبة بعودة المختطفين في 7 أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1400 شخصا، معظمهم من المدنيين، في هجوم الشهر الماضي، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخها الممتد 75 عامًا.

