بغداد: انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، ازدواجية الغرب في التعامل مع بعض المصطلحات.

وقال في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "مصطلحات مدوية يصدرها الغرب الظالم بين الفينة والأخرى، وتفاعل معها الكثيرون بصورة إيجابية مع شديد الأسف، ويشمل هذا التفاعل حتى المسلمين".

وأضاف أن "أكثر ما يعيب هذه المصطلحات أنها ذات ازدواجية في معايير تطبيقها، فحين أصدروا منع (معاداة السامية وهو مصطلح غربي بغيض يراد منه حماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية الهزيلة".



وأشار الصدر الى أن "هذا المصطلح مجهول لا يمكن فهمه، حاله حال مصطلح (الإرهاب) الذي يطبقونه ضد المسلمين حينما يقاومون ترسانة الغرب الظالم ولا يطبقونه على أفعالهم الشنيعة وقمعهم للشعوب المظلومة".



وتابع: "ها هي ( السامية) الصهيونية تحرق غزة بأطفالها ونسائها ومستشفياتها وبأخضرها ويابسها.. زرعها وضرعها، إن جاز التعبير، تجوع أهلها وتستنقص من كرامتها وتستعمل الأسلحة الفتاكة الممنوعة دولياً، فأين أنت أيها الغرب الظالم الذي انتفضت شعوبه، وأنتم عن الشعوب وعن محرقة غزة تتغافلون؟ فقد تركتم أنتم والصهاينة أصحاب المحرقة الحقيقيين وتوجهتم لحرق العرب المسلمين واضطهاد المسيحيين في فلسطين بعد ما نزحتم وهربتم إليهم لاجئين".