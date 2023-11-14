أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن الصليب الأحمر لم يلتق أيا من الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك في تصريحات الثلاثاء عقب اجتماعه برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال كوهين في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بجنيف: "عقدنا، وزير الصحة والعائلات وأنا، اجتماعا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حتى اليوم، لم يلتق أحد الرهائن. ليس لدينا أي دليل على أنهم أحياء". وأضاف: "لقد سهلنا إدخال مواد غذائية ومياه وأدوية إلى غزة. ولكن حتى اليوم، لم يلتق الصليب الأحمر أيا من رهائننا".

وحضر أقرباء لبعض الرهائن المؤتمر الصحافي الثلاثاء، وعرضوا مقاطع مصورة وصورا لهم.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء أنها تواصل جهودها لضمان الإفراج عن الرهائن في غزة، وخصوصا عبر اتصالات مباشرة مع "حماس" وأفراد آخرين لهم نفوذ لدى الأطراف المعنيين.

وأوضحت المنظمة أنها تواصل طلب الحصول على معلومات عن المحتجزين ووضعهم الصحي، وتجهد أيضا لتحديد مصير المفقودين.

وفي السياق، شدد كوهين على وجوب أن يكون الصليب الأحمر "أكثر قوة وأكثر وضوحا في تصريحاته، مع ممارسة ضغوط أشد". وأضاف الوزير الإسرائيلي: "سنواصل هذه الحرب حتى القضاء على حماس واستعادة جميع رهائننا"، مؤكدا أن إسرائيل لن توقف عملياتها العسكرية حتى تحقيق هذين الهدفين.