قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، الإثنين، أمام الوفد الوزاري المنبثق عن القمة العربية الاسلامية التي عُقِدَت في الرياض، أن "الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى ان بلاده "تعمل على استعادة السلام" للشرق الأوسط.

حل الدولتين

وأضاف وانغ: "ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة، ويجب على المجتمع الدولي التحرّك بشكلٍ عاجل واتخاذ إجراءات فعالة لمنع اتساع هذه المأساة".

وأكد أن بلاده "تؤيد الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الرياض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

الأمير فيصل بن فرحان

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية لوقف ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين.

أضاف: يجب أن تتوقف الحرب في غزة فورًا . رأينا أعداداً مهولة من المدنيين في غزة تسقط حتى الآن وما زلنا أمام تطورات خطيرة تستوجب تحركاً دولياً فاعلاً للتعامل معها والتصدّي لها بما فيها الانتهاكات المستمرة من إسرائيل.

وأضاف: ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجهود ونطمح إلى التعاون مع الصين وجميع الدول التي تتحلى بالمسؤولية وتقدر خطورة الموقف للعمل على إنهاء أزمة غزة.

المالكي

وقال وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي: نحن في بكين لمناقشة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني. إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقنا وهذا ينتهك حل الدولتين".



شكري

بدوره، أضاف وزير الخارجية المصري سامح شكري: "نتطلع لدور أكثر قوة من جانب قوى عظمى مثل الصين، من أجل وقف الاعتداءات ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف: "هناك دول كبرى للأسف تعطي غطاءً للاعتداءات الإسرائيلية الحالية"، مستطردا: "هناك سياسة كانت مُعلنة لتهجير الفلسطينيين من غزة، لكن الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. التهجير سيهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".