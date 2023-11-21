أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق طائرة عراقية تحمل شحنة جديدة من المساعدات إلى غزة.

وقال رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، انطلقت طائرات القوة الجوية نوع C 130 صباح اليوم، محملة بشحنة من المواد الغذائية وبحمولة 11 طناً و280 كغم، من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية لتحط في مطار العريش بجمهورية مصر العربية، لتسليم هذه المساعدات الى الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

وأضاف رسول، أنه "ستكون هناك وجبات أخرى غذائية ودوائية"، لافتاً إلى أن "هذه الطائرة هي الرابعة التي تنطلق من الأراضي العراقية الى الأراضي المصرية، وهي محملة بالمواد الغذائية ومواد الإغاثة الى أهلنا في فلسطين".