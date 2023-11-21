تناقلت وسائل الإعلام خبرًا عن مقتل قائد كتائب القسام خليل الجزار وأربعة من مرافقيه في قصف إسرائيلي عنيف استهدف سيارتهم في بلدة صور جنوبي لبنان. وهو ما أكدته مراسلة ميدانية من قناة الحرة، مشيرة إلى مقتله مع أربعة من مرافقيه الذين كانوا معه في السيارة.

وذكر موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "أربعة اشخاص سقطوا قتلى داخل السيارة، التي استهدفها القصف في منطقة الشعيتية قضاء صور".

وأشارت الوكالة أيضًا إلى قصفٍ مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدتي "مجدل زون" و"طيرحرفا"، وأطراف بلدة "علما الشعب" و"جبل اللبونة" و"جبل العلام"، مع استمرار الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بالتحليق فوق القرى الحدودية الواقعة في القطاعين الغربي والأوسط.

وكان القصف المدفعي قد طال أيضًا مركزًا للجيش اللبناني في الوزاني ما تسبب بأضرار كبيرة، من دون وقوع اصابات.