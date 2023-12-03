إيلاف من لندن: في محاولة لجذب ناخبي حزب المحافظين، في الانتخابات المقبلة، أشاد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض السير كير ستارمر برئيسة وزراء حزب المحافظين السابقة مارغريت تاتشر.

وفي مقال لصحيفة (صنداي تلغراف) نشرته اليوم الأحد، قال زعيم حزب العمال إنه يمد يد الصداقة لجميع البريطانيين، بغض النظر عمن دعموه في الماضي في صناديق الاقتراع.

وكتب السير كير: "هناك أشخاص في جميع أنحاء بريطانيا يشعرون بخيبة الأمل والإحباط والغضب والقلق. لقد صوت الكثير منهم دائمًا للمحافظين ولكنهم يشعرون أن حزبهم قد تركهم. وأنا أفهم ذلك".

واضاف: "لقد رأيت ذلك مع حزبي وعملت على إصلاحه. لكنني أفهم أيضًا أن الكثيرين سيظلون غير متأكدين بشأن حزب العمال. أطلب منهم أن يلقوا نظرة علينا مرة أخرى."

تغيّر كبير

ومضى يقول إن "حزب العمال تغير بشكل كبير" منذ عهد جيريمي كوربين كزعيم، وادعى أن حزبه خضع "لعلاج بالصدمة" للتأكد من أنه "متجذر في أولويات واهتمامات وأحلام الشعب البريطاني العادي".

وفي خطوة من المرجح أن تثير غضب النقاد من اليسار "حسب تقرير لقناة سكاي نيوز"، أشاد السير كير بالبارونة الراحلة تاتشر لإحداثها "تغييراً ذا معنى" في المملكة المتحدة حيث "سعت إلى إخراج بريطانيا من سباتها من خلال إطلاق العنان لروح المبادرة الطبيعية لدينا" خلال ولايتها الحادية عشرة. سنوات في داونينغ ستريت.

يشار إلى أن أول سيدة كرئيسة وزراء لبريطانيا لا تزال شخصية مثيرة للانقسام العميق في السياسة البريطانية، من حرب الفوكلاند والإضراب المرير لعمال المناجم الذي استمر لمدة عام، إلى الخصخصة وضريبة الاقتراع، التي أدت في النهاية إلى سقوطها.

وعود الحكومة الفارغة

وقارن السير كير نهجه مع حزب المحافظين في عهد رئيس الوزراء ريشي سوناك، مدعيا أن الحكومة تنجرف بعيدا عن الناخبين بعد "سنوات من زرع الوعود الفارغة والأكاذيب الساخرة والفجر الكاذب".

وزعم زعيم المعارضة أن الوضع الحالي لبريطانيا هو سبب لليأس، وأن البلاد لم تعد تعمل لصالح أولئك الذين من المفترض أن تعمل معهم.

وكتب ستارمر في المقال: "تتعرض العائلات في جميع أنحاء البلاد لقصف يومي برسائل تذكير بمحنتنا الحالية: الخدمات العامة المتداعية التي لم تعد تخدم الجمهور، والأسر المثقلة بالقلق من ارتفاع فواتير الرهن العقاري وأسعار المواد الغذائية، والأحياء المبتلاة بالجريمة والسلوك المعادي للمجتمع".