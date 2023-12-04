إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا خطة جديدة من خمس نقاط للحدّ من الهجرة، وهي تتضمن منع العاملين في مجال الرعاية من إحضار أسرهم وزيادة الحد الأدنى للأجور للحصول على تأشيرة العمال المهرة.

ويشعر حزب المحافظين الحاكم، بالغضب من الإحباط الأخير لمخطط ترحيل المهاجرين إلى رواندا، مع وصول صافي الهجرة إلى 745 ألف شخص العام الماضي.

وتتضمن الخطة الحكومية التي أعلنها جيمس كليفرلي وزير الداخلية، أمام مجلس العموم، يوم الإثنين، المكونة من خمس نقاط - والتي تعد "أكثر قوة" من أي موقف اتخذته حكومة سابقة بشأن الهجرة، وفقًا للسيد كليفرلي - تدابير بشأن تأشيرات الصحة والرعاية، وتأشيرات العمال المهرة، والتأشيرات العائلية، وقائمة المهن التي تعاني من النقص، وتأشيرات الطلاب.

تدابير

وحسب الخطة، فإن التدابير هي:

• تأشيرات الصحة والرعاية: لن يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية في الخارج من إحضار المُعالين من عائلاتهم، لإنهاء "إساءة استخدام تأشيرة الصحة والرعاية". ستحتاج شركات الرعاية التي ترغب في رعاية الأشخاص لطلبات التأشيرة إلى التنظيم من قبل لجنة جودة الرعاية.

• تغيير الحد الأدنى للراتب الخاص بتأشيرة العمال المهرة: سيرتفع الحد الأدنى لتقديم الطلب إلى 38.700 جنيه إسترليني - على الرغم من أن العاملين في مجال الصحة والرعاية سيظلون قادرين على كسب أقل قبل التقدم للحصول على المسار.

• قائمة المهن التي تعاني من نقص العمالة: تريد الحكومة "التخلص من نقص العمالة الوافدة من الخارج" من خلال إصلاح الطريقة التي يمكن بها للأشخاص الذين يعملون في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة التقدم بطلب للقدوم إلى المملكة المتحدة. وسيشمل ذلك إلغاء الخصم بنسبة 20% المطبق على الحد الأدنى للأجور للأشخاص الذين يبحثون عن تأشيرة للمهن الناقصة. كما سيتم أيضًا مراجعة أنواع الوظائف الموجودة في القائمة وتقليلها.

• التأشيرات العائلية: سيتم أيضًا رفع الحد الأدنى للتأشيرة العائلية إلى 38.700 جنيه إسترليني "لضمان إحضار الأشخاص فقط لمن يمكنهم إعالتهم ماليًا". حاليًا، يبلغ سعره لعام 2012 18.600 جنيه إسترليني.

• تأشيرات الطلاب: بعد تشديد من يمكنه جلب أفراد الأسرة على تأشيرات الطلاب في وقت سابق من هذا العام، ستطلب الحكومة من اللجنة الاستشارية للهجرة مراجعة مسار الخريجين "لمنع إساءة الاستخدام وحماية نزاهة وجودة التعليم العالي في المملكة المتحدة".

ويتعرض وزير الداخلية جيمس كليفرلي لضغوط منذ توليه منصبه قبل ثلاثة أسابيع لإظهار موقفه المتشدد بشأن الهجرة.

وادعى السيد كليفرلي أن هذه الإجراءات - بالإضافة إلى الإجراءات المعلن عنها سابقًا بشأن الطلاب - ستعني أن 300 ألف شخص دخلوا المملكة المتحدة العام الماضي لن يتمكنوا من ذلك.

كما أعاد الإعلان عن خطط لرفع زيادة الرسوم الصحية الإضافية للهجرة من 624 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1035 جنيهًا إسترلينيًا.

السيطرة على الحدود

وقال كليفرلي لنواب لبرلمان: عندما صوتت بلادنا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، صوتنا لاستعادة السيطرة على بلادنا الحدود. وبفضل حكومة المحافظين هذه، أصبح لدينا الآن نظام هجرة قائم على النقاط والتي من خلالها نتحكم في من يأتي إلى المملكة المتحدة.

وأضاف: نحن نعطي الأولوية للمهارات والمواهب التي نحتاجها لتنمية اقتصادنا ودعم الخدمات الصحية الوطنية لدينا - ولدينا نظام تأشيرات تنافسي للمواهب المتنقلة عالميًا.

وختم وزير الداخلية قائلا: "سياسة الهجرة يجب أن تكون عادلة ومتسقة وقانونية ومستدامة".