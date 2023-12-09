إيلاف من لندن: تم إطلاق عريضة عبر الإنترنت لمنع رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون من ارتداء قبعة نادي "غريمسبي تاون" لكرة القدم.

وشوهد جونسون وهو يرتدي قبعة كرة القدم باللونين الأسود والرمادي الخاصة بنادي غريمبسي "GTFC" أثناء مغادرته مقر لجنة تحقيق كورونا يوم الخميس.

وكتب منظم الحملة جون ديل أن جونسون كان "يستخدم المدينة لإضافة بريق وبريق" إلى حياته منذ سقوطه من السلطة.

وكتب: "حضر رئيس الوزراء السابق المشين بوريس جونسون تحقيق كورونا وهو يرتدي قبعة صوفية تحمل الحروف GTFC. إنها القبعة التي يرتديها مشجعو نادي غريمسبي تاون لكرة القدم الذي يحظى باحترام كبير".

وتابع:"ليس لدى جونسون أي علاقة رسمية بالنادي. لم يعش قط في غريمسبي. إنه يستخدم المدينة لإضافة البريق والسحر إلى حياته المحطمة".

تشويه سمعة

وقال منظم الحملة: "إن جونسون أيضًا يتسبب في تشويه سمعة غريمسبي بشكل خطير. يطلب هذا الالتماس من جونسون التوقف عن ارتداء القبعة واعتماد قبعة أكثر ملاءمة لمكانته المتواضعة، على سبيل المثال، نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم".

وحتى صباح يوم السبت، وصلت العريضة إلى أكثر من 700 توقيع، وكتب أحد الموقعين: "أنا أتفق تمامًا مع مجتمع غريمسبي في أن جونسون يجلب لهم العار من خلال ارتداء قبعة المدينة! إنه يحاول أن يبدو كرجل من الناس بينما هو عكس ذلك تمامًا!"

يقال إن القبعة هي واحدة من اثنتين أهدتهما لجونسون، النائبة عن حزب المحافظين عن غريمسبي، ليا نيسي، وهي من أشد المؤيدين لرئيس الوزراء السابق.

وعند استجوابه في تحقيق كورونا، اعتذر جونسون عن "الألم والخسارة والمعاناة" لضحاياه، لكنه أصر على أنه لم يتبع استراتيجية "دع الأمر يمزق" خلال جائحة فيروس كورونا.

ونفى أيضًا مزاعم بأنه استخدم عبارة "دع الجثث تتراكم عالياً" خلال جائحة كوفيد - 19 وانتقد بعض الأوصاف "السخيفة تمامًا" لكارثة بارتيجيت التي وصفها بأنها "مهزلة للحقيقة".

