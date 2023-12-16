إيلاف من لندن: حذر خبير ومحلل عسكري بريطاني من أنه إذا كانت استراتيجية إسرائيل بعد 7 أكتوبر تهدف إلى دمج غزة في دولة إسرائيلية موسعة، فسوف تكون لذلك تداعيات دولية كبيرة.

وقال الخبير العسكري شون بيل وهو ضابط كبير وطيار مقاتل سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني إن هدف إسرائيل إذا تجاوز "حل مشكلة حماس"، فإنه سيضع المملكة المتحدة والولايات المتحدة في موقف صعب

وكانت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة أصرت في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) قبل يومين، على أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وأن إسرائيل تعتقد أنه لا يوجد احتمال لحل الدولتين.

وقال الخبير بيل: رغم أنه كان من الواضح منذ بعض الوقت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته لم يكنا من المدافعين عن مثل هذا السلام بعد الحرب، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر هذا الموقف بهذه الصراحة.



صورة حديثة لقطاع غزة قدمتها الأمم المحدة

ولكن هل هذا مهم؟

وبعد عقود عديدة من الصراع، يعتقد الغرب (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على وجه التحديد) أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتأمين السلام الدائم.

واشار الخبير إلى أنه على الرغم من التحديات الهائلة الناجمة عن المواقف الراسخة والمستقطبة، في التسعينيات، وقع ياسر عرفات (رئيس منظمة التحرير الفلسطينية) وإسحق رابين (رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك) على اتفاقيات أوسلو، بتيسير من الرئيس الأميركي آنذاك كلينتون.

وكانت عملية أوسلو بدأت بعد مفاوضات سرية في أوسلو بالنرويج، أسفرت عن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل واعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني وكشريك في المفاوضات الثنائية.

واستند حل الدولتين المقترح إلى وقوع الضفة الغربية وقطاع غزة تحت الحكم الفلسطيني، وتشكيل الباقي للدولة الإسرائيلية. وعلى الرغم من عدم الاتفاق على حل نهائي، إلا أن جميع الأطراف كانت تتجمع حول شكل من أشكال حل الدولتين، وفي عام 2017 اقترحت حماس أيضًا أن هذا يمكن أن يكون خط الأساس للمفاوضات.

رفض اسرائيلي

ويقول المحلل الاستراتيجي شون بيل: والآن بعد أن يبدو أن إسرائيل ترفض هذا الخيار علناً، فماذا يعني ذلك بالنسبة لاستراتيجيتها العسكرية في غزة؟ وهل الاستراتيجية العسكرية تتماشى بشكل مباشر مع الأهداف السياسية؟.

إذا كان حل الدولتين يمثل الهدف السياسي لإسرائيل، فإن حملتها العسكرية ستستهدف حماس ولكنها ستسعى إلى الحفاظ على البنية التحتية في غزة وتقليل الخسائر في صفوف الفلسطينيين. ومع ذلك، إذا كان الطموح السياسي مختلفاً، فسيتطلب الأمر حملة عسكرية مختلفة تماماً.

وإذا كان هدف إسرائيل هو إقامة دولة موسعة، فإن الهدف العسكري قد يكون تطهير غزة، وتسوية البنية التحتية، وخلق أزمة إنسانية، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة.

مراوغات دبلوماسية

ويتابع الخبير قائلا: لقد أصبح من الواضح على نحو متزايد أنه على الرغم من المراوغات الدبلوماسية الإسرائيلية السابقة، فإن هدفهم لا يقتصر على "حل مشكلة حماس".

إن الحملة العسكرية المطلوبة لتوسيع الطموح الإسرائيلي في غزة ربما تستغرق شهوراً، وليس أسابيع، مع ما يترتب على ذلك من آثار ضخمة على السكان الفلسطينيين والأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وهذا يضع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أيضًا في موقف صعب للغاية، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان من شأنه فرض وقف إطلاق النار، لتمكين إسرائيل من "إنجاز المهمة".

أوكرانيا وغزة

ويقول الخبير: إذا كان الغرب انتقد بشدة روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، بحجة أن أوكرانيا لها الحق في تقرير المصير. فكيف يمكن للولايات المتحدة (والمملكة المتحدة) تبرير دعم إسرائيل إذا تبين أنها تخطط لاستراتيجية مماثلة في غزة؟

ويتساءل: وإذا كانت استراتيجية إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من الخطاب الدبلوماسي الذي يقول عكس ذلك، تتمثل دائماً في إدراج غزة في دولة إسرائيلية موسعة، فإن ذلك سيكون له تداعيات دولية كبيرة.

وفي الأخير، ينوه المحلل العسكري شون بيل إلى أنه كثيرا ما قالت إسرائيل إنها لا تسعى لاحتلال غزة بعد هذه الحرب. كما سيكون له آثار عميقة على العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع العالم العربي. ويقول: إذن، بالعودة إلى الفرضية الأصلية، هل هذا الإعلان مهم؟ بعمق!.