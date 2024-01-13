إيلاف من لندن: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة سلمت "رسالة خاصة" إلى إيران بشأن الحوثيين في اليمن بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة ثانية على الجماعة.

وقال بايدن "لقد سلمنا إيران بشكل خاص رسالة ونحن واثقون من أننا مستعدون بشكل جيد" دون تقديم مزيد من التفاصيل". وقالت الولايات المتحدة إن غارتها الأخيرة كانت بمثابة "عملية متابعة" استهدفت أجهزة الرادار.

وتنفي إيران تورطها في هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ومع ذلك، يشتبه في أن طهران تزود الحوثيين بالأسلحة، وتقول الولايات المتحدة إن الاستخبارات الإيرانية مهمة لتمكينهم من استهداف السفن.

واستهدفت الغارات الجوية البريطانية الأميركية المشتركة ما يقرب من 30 موقعًا للحوثيين في الساعات الأولى من يوم الجمعة بدعم من الحلفاء الغربيين بما في ذلك أستراليا وكندا.

وبعد يوم واحد، قالت القيادة المركزية الأميركية إنها نفذت أحدث ضربة لها على موقع رادار للحوثيين في اليمن باستخدام صواريخ توماهوك الهجومية الأرضية.

والحوثيون جماعة مسلحة تنتمي إلى طائفة فرعية من الأقلية الشيعية في اليمن، الزيديون. ويعيش معظم اليمنيين في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وبالإضافة إلى صنعاء وشمال اليمن، يسيطر الحوثيون على ساحل البحر الأحمر.

ويشار إلى أن الخط الرسمي للحكومة الغربية هو أن الغارات الجوية المستمرة على أهداف الحوثيين منفصلة تمامًا عن الحرب في غزة.

ويقولون إنها "رد ضروري ومتناسب" على هجمات الحوثيين غير المبررة وغير المقبولة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

موقف اليمن والعرب

ويقول تقرير لـ(بي بي سي) إنه في اليمن والعالم العربي الأوسع، فيُنظر إليهم بشكل مختلف إلى حد ما. وهناك، يُنظر إليهم على أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تنضمان إلى حرب غزة إلى جانب إسرائيل، منذ أن أعلن الحوثيون أن أفعالهم تضامن مع حماس وشعب غزة. بل إن إحدى النظريات تقول إن "الغرب ينفذ أوامر نتانياهو".

ولا يزال من الممكن أن يكون لهذه الضربات الجوية تأثير مروع على الحوثيين. ومن المؤكد أنها سوف تقلل من قدرتها على مهاجمة السفن على المدى القصير.

ولكن كلما طال أمد هذه الضربات الجوية، زاد خطر انجرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى صراع آخر في اليمن.

التجارة العالمية

وتقول الولايات المتحدة إن نحو 15 بالمئة من التجارة العالمية المنقولة بحرًا تمر عبر البحر الأحمر، ويشمل ذلك 8 بالمئة من الحبوب العالمية، و12 بالمئة من النفط المنقول بحراً، و8 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتقول الولايات المتحدة إن الجماعة حاولت حتى الآن مهاجمة ومضايقة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن 28 مرة. ومنذ ذلك الحين، أوقفت بعض شركات الشحن الكبرى عملياتها في المنطقة، في حين ارتفعت تكاليف التأمين 10 مرات منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).

ودعمت لندن وواشنطن اسرائيل في اعقاب الهجمات التي نفذتها حماس في السابع من تشرين الاول (أكتوبر) والتي قتل فيها نحو 1300 شخص واحتجز نحو 240 رهينة.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية من الغارات الجوية والعمليات البرية ضد حماس في غزة عن مقتل 23843 فلسطينيًا حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس يوم السبت، ويعتقد أن آلافًا آخرين لقوا حتفهم تحت الأنقاض.