إيلاف من بيروت: بمرور 100 يوم على الحرب التي تشنها إسرائيل ضد داخل غزة، تستمر الغارات الجوية على القطاع، ويستمر القتال العنيف على الأرض، وتستمر وكالات الإغاثة في الدعوة إلى توصيل المزيد من المساعدات بشكل أسرع لمساعدة السكان اليائسين.

لكن الضغوط تتزايد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الحرب التي اندلعت بعد هجوم شنته حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين كرهائن. وأدت الغارات الجوية والعمليات البرية والحصار الذي أعقب ذلك إلى مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة التي تديرها حماس.

وقت ملائم!

قالت الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، الأحد إن "هذا هو الوقت الملائم" لإسرائيل لتقليص هجومها العسكري، وهو بيان أعقب تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الأسبوع الماضي والتي دعا فيها إلى "مسار" تفاوضي مع الفلسطينيين. رددت الصين تلك الدعوات، وحثت على "جدول زمني محدد وخريطة طريق لتنفيذ حل الدولتين".

لكن ذلك سيكون صعبا. يقول خالد الجندي، من معهد الشرق الأوسط للأبحاث، لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: "احتمال أن تكون حكومة نتنياهو، أو حتى حكومة أقل تطرفاً، مستعدة للشروع في أي طريق نحو إقامة دولة فلسطينية هو صفر في المئة".

من جانبه، قال نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي: "لن يوقفنا أحد قبل هزيمة حماس، لا لاهاي، ولا محور الشر، ولا أحد آخر".

مع ذلك، بالنسبة إلى البعض في داخل إسرائيل، وفي عدد من الدول حول العالم، هذا التحدي بعيد عن الواقع. وظهرت تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن شجار عنيف داخل الكابينيت الإسرائيلي الذي يشرف على الحرب، إذ تبادل وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، الذي تم تهميشه من قرارات الحرب، الانتقادات مع بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي الوسطي السابق.

تظاهرات ضد نتنياهو

في نهاية الأسبوع، جرت تظاهرات ضخمة في تل أبيب دعماً للرهائن المتبقين، الذين قضوا حتى الآن أكثر من 100 يوم في غزة. وصعد بعض الرهائن المفرج عنهم إلى المسرح، وسأل أحدهم، موران ستيلا ياناي، الحشد: "كيف يمكن أن يكون لدينا أمل بعد 100 يوم؟" وفي وقت لاحق، بدأ بعض المتظاهرين يدعون إلى رحيل نتنياهو، في أعقاب موجة من الاحتجاجات المماثلة المناهضة للحكومة التي جرت في الأسبوع الماضي، حيث ارتدى البعض زي السجن للمطالبة بسجن نتنياهو. ويواجه نتنياهو تهم فساد، واستؤنفت جلسات الاستماع بشأنها في ديسمبر، فيما ينفي هو بشدة هذه الاتهامات.

رفض العديد من عائلات الرهائن انتقاد الحكومة منذ بداية الحرب، في محاولة لتعزيز الوحدة في زمن الحرب. لكن مع دخول الحرب الآن شهرها الرابع، ومع وجود أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس، بدأ صبرهم ينفد إزاء الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة. قال أفيرام مئير، عم الرهينة الإسرائيلي ألموغ مئير جان: "واضح أن إطلاق سراح المختطفين سيستغرق وقتا طويلا، ونحن نستعد لنضال طويل".

وكانت حماس قد بثت الأحد والاثنين لقطات فيديو قاسية للرهائن الإسرائيليين نوعا أرغاماني (26 عاما) ويوسي شرابي (53 عاما) وإيتاي سفيرسكي (38 عاما) وهم يتساءلون عما يمكن أن يحدث لهم. ويظهر مقطع فيديو لاحق جثتي اثنين من الرهائن، يوسي شراب وإيتاي سفيرسكي، بعد التحذير من احتمال قتلهما. وادعى الفيديو أن الرجلين قُتلا في غارة جوية إسرائيلية، وهو سبب استخدمته حماس مرارا وتكرارا في مقاطع الفيديو الدعائية. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مقاطع الفيديو هذه بأنها "إساءة نفسية".

وفي حديث خلال مسيرة استمرت 24 ساعة في ما أطلق عليه اسم ساحة الرهائن في تل أبيب الأحد، طلبت والدة أرغاماني، التي تعاني من مرض عضال، رؤية ابنتها قبل وفاتها. قالت ليورا أرغاماني (61 عاما): "أريد أن أقول شكرا لشعب إسرائيل، وأنا أحبكم كثيرا. آمل أن أتمكن من رؤية نوا قبل يومي الأخير".

مخاوف متعددة

في الأسبوع الماضي، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه تم التوصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بدخول الأدوية إلى غزة للرهائن، وكانت هناك تقارير إعلامية عن بعض التقدم في المحادثات لاحتمال إطلاق سراح المزيد من الرهائن، ولكن لا توجد أخبار ملموسة حتى الآن.

إلى ذلك، أطلقت جنوب أفريقيا الخميس الماضي في لاهاي قضية تاريخية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة. ودفاعا عن موقفها، اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بتشويه الحقائق، بحجة أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية على الإطلاق. وتنظر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، في هذه القضية الآن، على الرغم من أن النطق بالحكم قد يستغرق أشهراً.

وتتزايد المخاوف أيضًا بشأن تحول الصراع إلى حرب أوسع نطاقًا. في البحر الأحمر، أصاب صاروخ سفينة قبالة سواحل اليمن. ويبدو أن الحوثيين أطلقوا الصاروخ، وهم جزء مما تسميه إيران محور المقاومة إلى جانب حماس وحزب الله في لبنان. ويشارك الأخيران في ضربات عبر الحدود على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وقد أوضح كل من الحوثيين وحزب الله دعمهما لحماس والشعب الفلسطيني. انضمت المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في استهداف مواقع الحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي كجزء من الجهود المبذولة لضمان قدرة سفن الشحن الدولية على السفر عبر طريق الشحن الحيوي بعد هجمات المسلحين المدعومين من إيران.

نتنياهو انتهى

قال نتنياهو إن إسرائيل لن تواجه مشكلة في ضرب حزب الله بقوة أكبر إذا زاد هجماته. وهذا جزء من خطابه ضد حماس، لكن مثل هذا الحديث الواثق لن يوصله إلى أبعد من ذلك عندما يتعلق الأمر بالسياسة الداخلية.

بدأ المشاعر المناهضة للحكومة في الغليان. أظهر استطلاع للرأي نشره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية غير الحزبي في 2 يناير الجاري أن 15 في المئة فقط من الإسرائيليين يريدون بقاء نتنياهو في منصبه بعد انتهاء الحرب، وهي النتيجة التي تعكس استطلاعات الرأي الأخرى التي أظهرت تراجع شعبيته.

قال المفاوض الإسرائيلي السابق لشؤون الرهائن غيرشون باسكن لصحيفة "إندبندنت": "نتنياهو انتهى، والجمهور الإسرائيلي ينتفض ضده، حتى في داخل حزبه، يقولون إنه فقد السيطرة على البلاد وفقد السيطرة على الحزب".

الكثير من الناس يتحدثون عن حاجة نتنياهو لإطالة أمد الحرب إلى ما هو أبعد مما يجب من أجل إنقاذ منصبه ومستقبله السياسي. ومع تزايد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار، ورغبة الأسر الإسرائيلية في عودة الرهائن إلى ديارهم، وترك علامات استفهام ضخمة دون إجابة حول مستقبل غزة، فإن الضغط على نتنياهو وإسرائيل سوف يتزايد.

المصدر: "إندبندنت"