ميامي: تنطلق أكبر سفينة سياحية في العالم، وتعمل بالغاز الطبيعي المسال، في رحلتها الأولى السبت. وتُبحر "أيقونة البحار" التابعة لشركة رويال كاريبيان إنترناشيونال من ميامي. وهي مؤلفة من 20 طابقا وتتسع لثمانية آلاف راكب مستفيدة من تزايد الإقبال على الرحلات البحرية، ووفقا لرويترز.

وتستخدم السفن السياحية مثل أيقونة البحار محركات منخفضة الضغط وثنائية الوقود، وتقول رويال كاريبيان: "إن سفينتها الجديدة أكثر كفاءة بنحو 24 بالمئة من متطلبات المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بانبعاثات الكربون".

بدوره، قال جوها كيتولا مدير البحث والتطوير والهندسة في شركة وارتسيلا التي طورت محركات السفينة السياحية الجديدة: "إن المحركات تحول الغاز الطبيعي إلى طاقة بداخل أسطوانة حيث يجري التأكد من تحويل كل الغاز الطبيعي إلى طاقة".

وأضاف كيتولا: "الغاز الذي لا يتحول إلى طاقة يمكن أن يتسرب إلى الغلاف الجوي في أثناء عملية الاحتراق وأن تكنولوجيا محركات الغاز الطبيعي التي تصنعها "وارتسيلا" ينبعث منها غاز ميثان أقل بنسبة 90 في المائة عما كانت تنتجه قبل 20 إلى 30 عاما".

ويجري تصميم السفن السياحية الحديثة للعمل بزيت الغاز البحري التقليدي أو الغاز الطبيعي المسال، أو بدائل مثل الغاز الطبيعي المسال الحيوي الذي لا يمثل سوى جزء صغير من استهلاك الوقود في الولايات المتحدة.