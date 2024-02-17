العريش: وصلت سفينة إماراتية ثانية إلى ميناء العريش في شمال مصر محمّلة بأكثر من أربعة آلاف طنّ من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوردت الوكالة على منصّة "أكس": "وصول سفينة المساعدات الإماراتية الـ 2 إلى ميناء العريش وعلى متنها 4544 طنًا من المواد الإنسانية تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3".

وكانت قد أُرسلت سفينة أولى إلى ميناء العريش في كانون الأول (ديسمبر) الماضي تحمل نحو أربعة آلاف طنّ من المساعدات.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع في القطاع، أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 28775 شخصًا، في قطاع غزّة، غالبيّتهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحّة التابعة لحماس.