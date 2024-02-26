إيلاف من لندن: في مقابلة نادرة سابقة، أعادت قناة بريطانية نشر بعض تفاصيلها، تحدث المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني عن "المسؤولين الفاسدين" الروس الذين يعيشون في لندن وهم يساعدون بوتين.

وأدلى زعيم المعارضة الروسية، الذي توفي في وقت سابق من هذا الشهر، بهذه التصريحات في مقابلة غير مسبوقة عام 2020 حصلت عليها (سكاي نيوز) وتحدث أيضًا عن آماله في روسيا والمخاطر التي كان يعلم أنه سيخوضها.

وكشفت القناة أن نافالني انتقد ذات مرة "المسؤولين الفاسدين" الذين يعيشون في لندن والذين يُزعم أنهم يساعدون نظام فلاديمير بوتين في إخفاء الأموال القذرة.

متفائل

وقال "أنا متفائل". وأضاف "آمل ألا تكون السنوات العشرين من حكم بوتين حجرا. لم يكن محكوما علينا بذلك، ولم يكن من المفترض أن نسير في هذا الاتجاه".

وتوفي نافالني، الذي يعتبر من أشد المنتقدين للرئيس الروسي، في مستعمرة جزائية شمال الدائرة القطبية الشمالية يوم 16 فبراير/شباط.

وكانت المقابلة أُجريت في فبراير/شباط 2020 ويُعتقد أنها واحدة من آخر المقابلات التي أجراها نافالني وهو في صحة كاملة. وفي أغسطس من ذلك العام، تعرض للتسمم أثناء عودته إلى موسكو.

وتتناول المقابلة الواسعة النطاق آماله في مستقبل روسي كجزء من أوروبا، وسلامته الشخصية وبعض الكلمات القاسية لبريطانيا والغرب عندما يتعلق الأمر بالسماح لمساعدي بوتين بالإفلات من العقاب.

وكان تم تصوير المقابلة، التي حصلت عليها سكاي نيوز وتم بثها لأول مرة، كجزء من سلسلة وثائقية غير معروضة بعنوان "بعد السقوط"، من إخراج ماثيو تورن وإنتاج أندرو دنكان.

ويقول نافالني: "الغرب لا يفعل شيئاً على الإطلاق. هناك بعض الرقصات الطقسية، لكن لا شيء يحدث حقاً".

ويضيف: "لماذا لا يزال المسؤولون الفاسدون يعيشون في لندن؟ لأن هؤلاء المسؤولين الفاسدين يطعمون عددًا كبيرًا من المحامين الرائعين في لندن".

ويقول: "هؤلاء الأشخاص، سوف يبدون متحضرين للغاية، وسنكون سعداء بالدردشة معهم إذا جلسوا بجانبنا، وسوف يرتدون ربطة عنق ويتصرفون بشكل جيد، وفي نفس الوقت يخدمون مصالح قطاع الطرق المطلق والكامل".

الخارجية البريطانية

وإلى ذلك، أشادت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة بحياة السيد نافالني التي كشفت الفساد الروسي.

وأضافت: "لقد فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 2000 فرد وشركة ومجموعة بموجب نظام العقوبات الروسي وحده، بينما استهدفت بشكل مباشر النخب المرتبطة ببوتين في المملكة المتحدة من خلال خلية مكافحة الفساد التابعة لوكالة الجريمة ولن يتم الترحيب بهذه النخب الفاسدة على شواطئنا أبدًا".

وفي كلمات يتردد صداها بصوت أعلى الآن بعد وفاته في السجن، يضيف نافالني: "روسيا دولة أوروبية، كل الناس الذين يعيشون هنا يريدون أن يعيشوا مثل أوروبا".

ويخلص نافالني إلى القول: "لذا، آمل أنه بعد 10 سنوات من الآن، إذا أجريت مقابلة معي مرة أخرى، سأكون قادرًا على إخبارك كيف تمكنا من التغلب على غسيل الأموال الفاسد".

أعدت هذه المادة من موقع (سكاي نيوز) البريطانية:

https://news.sky.com/story/alexei-navalny-describes-corrupt-officials-in-london-helping-putin-in-never-before-seen-interview-13080907