إيلاف من دبي: قال موقع "ذا هيل" الأميركي إن نيكي هيلي حصلت على 1274 صوتًا مقابل 676 صوتًا للرئيس السابق دونالد ترامب في العاصمة الأميركية واشنطن، مع تقارير جميع الدوائر الانتخابية.

أضاف الموقع أن فوز السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة يكسر سلسلة من أكثر من ستة انتصارات لترامب لبدء منافسات الحزب الجمهوري على الترشيح، وهذا انتصار تحتاجه هيلي بشدة لتظهر قدرتها على التفوق على ترامب في مكان ما، لكن طريق أمامها طويل بعد.

وهي تعهدت بالبقاء في السباق الرئاسي على الأقل حتى "الثلاثاء الكبير"، حين ستصوت أكثر من اثنتي عشرة ولاية. لكنها لم تكن قادرة على الفوز بأي من الولايات ذات التصويت المبكر في يناير وفبراير، وواضح أن أي ولاية مقبلة لم تظهر فرصة واضحة لها للفوز. مع ذلك، الفوز في الانتخابات التمهيدية التي يحصل فيها الفائز على كل شيء في العاصمة يمنحها جميع المندوبين التسعة عشر.

واشنطن مستنقع

وفي أول تعليق لترامب على فوز هيلي في واشنطن، وصف منطقة العاصمة الكبرى بأنها "مستنقع". وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "تعمدت الابتعاد عن التصويت في العاصمة لأنها مستنقع، فيه عدد قليل جدًا من المندوبين، ولا يمنحني أي ميزة.. بينما صرفت نيكي وقتها ومالها وجهدها في العاصمة".

ما زال ترامب يتمتع بتقدم مبكر في عدد المندوبين والذي من المرجح أن ينمو بشكل كبير الثلاثاء مع تصويت الولايات الإضافية، علمًا أن المرشحين يحتاجون إلى ما لا يقل عن 1215 مندوبا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

ولفت ترامب إلى أنه حقق السبت فوزًا كبيرًا على هيلي في المؤتمرات الحزبية للحزب الجمهوري في ولايات ميسوري وميشيغان وأيداهو، ووعد بنتائج كبيرة في "الثلاثاء الكبير" غدًا.

الثلاثاء الكبير

و"الثلاثاء الكبير"، الخامس من مارس، يشهد انتخابات تمهيدية في 15 ولاية أميركية: ألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وكاليفورنيا، وكولورادو، ومين، وماساتشوستس، ومينيسوتا، وشمال كارولاينا، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، ويوتا، وفيرمونت، وفرجينيا. كما سيتم التصويت على أراضي إقليم ساموا الأميركي.

وليوم "الثلاثاء الكبير" أهمية كبرى، إذ يمثل اختيار أكثر من ثلث المندوبين الذين سيتم تعيينهم للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يعقد في يوليو في ميلووكي بولاية ويسكنسن.

والمعروف عن المنافسات داخل الحزب الجمهوري هو تنافس 874 مندوباً من أصل 2429، بينهم مندوبو كاليفورنيا وتكساس الأكثر اكتظاظاً بالسكان. وتأمين الترشيح في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يتطلب الحصول على 1215 مندوباً في الحد الأدنى.