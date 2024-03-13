إيلاف من دبي: تثبت وثائق حكومية مسربة أن فلاديمير بوتين يستعد للحرب العالمية الثالثة، كما يزعم قراصنة أوكرانيون. وتكشف الأوراق التي يبدو أن "الطاغية" وقّعها، كما تقول صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن خطط مخيفة لمهاجمة أوروبا عندما تهزم أوكرانيا.

وقال مركز المقاومة الوطنية الأوكرانية إن قراصنة اعترضوا هذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني، والتي تحدد خطة من خمس خطوات سيتم تقديمها بعد الانتخابات المزيفة التي جرت هذا الأسبوع. وفي رسالة يُعتقد أنها مكتوبة إلى بوتين، اقترح فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما، سياسات لفترة ولايته المقبلة من شأنها أن تغرق أوروبا على الأرجح في الحرب.



رسالة مؤرخة في 12 ديسمبر 2023، موقعة من بوتين، نشرها مركز المقاومة الوطنية الأوكرانية

تكشف هذه الوثائق عن خمس أفكار رئيسية: تأميم الصناعات الرئيسية، والزيادة المروعة في الرقابة، وسحق المعارضة، والتخلص التام من التغريب في روسيا، و'تصدير الفوضى' إلى مختلف أنحاء أوروبا.

جاء في نص الرسالة: "بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وسقوط نظام كييف، فإن المواجهة بين روسيا والغرب لن تتوقف، بل ستشتد".

وانتقدت الوثائق أيضًا معاهدة بريست - ليتوفسك 'المخزية'، وهي معاهدة السلام الموقعة في عام 1918 بين روسيا السوفياتية وقوى المحور، والتي أنهت مشاركة روسيا في الحرب العالمية الأولى. وبموجب شروطها، فقدت روسيا السيطرة على أوكرانيا وبولندا وبيلاروسيا ومقاطعات البلطيق - الآن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا - ومقاطعتي كارس وباتوم في القوقاز.

وشددت الرسالة على ضرورة إلغاء المعاهدة، الأمر الذي قد يعرض تلك الدول للخطر.

ولطالما هدد بوتين الذي يقرع طبول الحرب الغرب، وحذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن الغرب معرض لخطر التعرض لقصف نووي.