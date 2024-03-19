بيروت: طالت غارات إسرائيلية فجر الثلاثاء مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني في ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في استهداف هو الثاني من نوعه في غضون 48 ساعة.

وأورد المرصد أن الضربات "استهدفت مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في منطقة يبرود في ريف دمشق، ما أدى إلى تدميرها واندلاع النيران" فيها، من دون توفر معلومات عن وقوع ضحايا.

ونقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري "شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

وقال إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، واقتصرت الخسائر على الماديات.

واستهدفت ضربات إسرائيلية فجر الأحد موقعين على الأقل في ريف دمشق، أحدهما قطعة عسكرية لقوات النظام يستخدمها حزب الله، وفق المرصد. وأفاد الإعلام الرسمي السوري عن إصابة عسكري بجروح.

ومطلع الشهر الحالي، قتل ثلاثة أشخاص بينهم عضو في الحرس الثوري الإيراني جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بانياس الساحلية، لاول مرة منذ ثلاث سنوات، وفق المرصد. وأكدت إيران لاحقا مقتله.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضاً مواقع للجيش السوري.

لكن هذه الضربات تكثّفت بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر أنها ستتصدى لما تصفه بمساع تبذلها طهران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.