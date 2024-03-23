مع استمرار الحرب في غزة، فإن الدور الذي تلعبه إيران في مختلف أنحاء الشرق الأوسط يجذب انتباه العالم.

وإيران التي تدعم حماس في صراعها مع إسرائيل، شنت ضربات على العراق وسوريا وباكستان، واستخدمت روسيا أسلحتها ضد أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن إيران تنفي ضلوعها المباشر في بعض الهجمات في الشرق الأوسط، مثل الهجمات على إسرائيل من لبنان، وهجوم بطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية في الأردن، والضربات التي تستهدف السفن الغربية في البحر الأحمر من قواعد في اليمن، فإن الجماعات المدعومة من إيران أعلنت المسؤولية عن هذه الهجمات.

لكن من هي هذه الجماعات وما هو دور إيران في هذه الصراعات؟

ما هي الجماعات التي تدعمها إيران؟

Getty Images تحمل قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية المدعومة من إيران، صورا لأشخاص قتلوا في الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة

هناك عدد كبير من الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط تربطها علاقات مع إيران، بما في ذلك حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيون في اليمن، وغيرها من الجماعات المتمركزة في العراق وسوريا والبحرين.

وصنفت الدول الغربية العديد من هذه الجماعات، المعروفة باسم "محور المقاومة"، على أنها جماعات إرهابية، وحسبما قال علي فايز، الخبير في شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، فإن هذه الجماعات تشترك في هدف واحد: "حماية المنطقة من التهديدات الأمريكية والإسرائيلية".

وقال فايز "إن أكبر تهديد لإيران يرتبط بالولايات المتحدة، وبعد ذلك مباشرة هو إسرائيل، التي تعتبرها إيران وكيلا لأمريكا في المنطقة"، مضيفا: "لقد خلقت إيران هذه الشبكة المذهلة التي تسمح لها بإظهار القوة."

ونفت إيران أن تكون وراء الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن في 28 يناير/كانون الثاني، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، لكن المقاومة الإسلامية في العراق، التي تتكون من العديد من الجماعات بما في ذلك بعض الجماعات المدعومة من إيران، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون في غارات في المنطقة منذ الهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي أشعل فتيل حرب غزة، لذلك كان الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للانتقام.

ورداً على ذلك، ضربت الولايات المتحدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له في العراق وسوريا بعد أسبوع، وأعقب ذلك ضربة مشتركة شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن.

وكثيرا ما تجد إيران نفسها على هامش الصراعات، على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود منذ آخر مرة كانت فيها البلاد في حالة حرب رسميا.

وعلى الرغم من أن إيران تنفي في كثير من الأحيان تورطها المباشر مع وكلائها، فقد دعمت طهران الجماعات المسلحة منذ ثورة البلاد، قبل 45 عاما، وأصبحت جزءا بارزا من استراتيجية الأمن القومي للنظام في أوائل الثمانينيات.

تاريخ إيران وعلاقتها بالولايات المتحدة

Getty Images ورقة نقدية إيرانية قديمة تصور الجنود الذين قاتلوا في الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) بعد الثورة الإيرانية

هناك حدثان في تاريخ إيران الحديث يساعدان في تفسير موقف البلاد في المنطقة وعلاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة.

أدت الثورة الإيرانية عام 1979 إلى عزلة إيران عن الغرب.

وفي واشنطن، كانت إدارة جيمي كارتر تسعى جاهدة لإطلاق سراح 52 دبلوماسيا أمريكيا كانوا محتجزين كرهائن في العاصمة الإيرانية طهران لمدة عام تقريباً، وكان هناك شعور بأن إيران تستحق العقاب والعزلة على الساحة الدولية.

وأدى ذلك إلى تفضيل الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين للعراق، الذي حكمه صدام حسين من عام 1979 إلى عام 2003، على حساب إيران.

ثم اندلعت الحرب الإيرانية العراقية واستمرت من عام 1980 إلى عام 1988.

وانتهى الصراع باتفاق إيران والعراق على وقف إطلاق النار، ولكن بتكلفة باهظة، حيث قُتل أو جُرح مليون شخص من الجانبين، ودُمِّر الاقتصاد الإيراني.

وقد خلق هذا عقلية بين كبار المسؤولين الإيرانيين مفادها أن طهران بحاجة إلى أن تكون قادرة على ردع أي غزوات في المستقبل من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تطوير برنامج الصواريخ الباليستية وشبكة من الوكلاء.

وفي وقت لاحق، أدى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان (2001) وللعراق (2003)، فضلاً عن الانتفاضات المختلفة في جميع أنحاء العالم العربي منذ عام 2011 فصاعدا، إلى تعزيز هذا الرأي.

ماذا تريد إيران ولماذا؟

BBC العلم الأمريكي واالعلم الإيراني

تعتبر إيران من الناحية العسكرية أضعف بكثير من الولايات المتحدة، لذلك يعتقد العديد من الخبراء أن ما يسمى باستراتيجية الردع هي المفتاح لبقاء النظام الإيراني.

ويقول أليكس فاتانكا، المدير المؤسس لبرنامج إيران في معهد الشرق الأوسط (MEI)، إن "الحرب مع الولايات المتحدة هي آخر ما تريده إيران ومحور المقاومة".

ويقول فاتانكا: "تريد إيران الضغط على الولايات المتحدة لإخراجها من الشرق الأوسط. وهذه استراتيجية طويلة المدى لإرهاق الطرف الآخر".

يوافق كامران مارتن من جامعة ساسكس في بريطانيا على ذلك، ويقول إن إيران تريد أن تصبح لاعبا قويا على المسرح العالمي.

ويوضح مارتن، المتخصص في العلاقات الدولية أن "إيران القديمة، المعروفة تاريخياً باسم بلاد فارس، تتمتع بهذا الماضي المجيد وكانت هي الدولة المهيمنة في غرب آسيا لأكثر من 12 قرنا".

"تعتقد إيران أنها تستحق دورًا مهمًا في الشؤون الإقليمية والعالمية، حيث تغذي ثقافتها الغنية بالفن والأدب الفارسي هذا التصور لإيران كدولة وقوة عظمى."

ما مدى سيطرة إيران؟

BBC تقول الباحثة الإيرانية ياسمين ماذر إن إيران لا تملك قدرا كبيرا من السيطرة على الوكلاء كما يعتقد البعض

تقول الناشطة السياسية والباحثة الإيرانية ياسمين ماذر، من جامعة أكسفورد، إن إيران لا تملك الكثير من السيطرة على وكلائها.

وباستخدام الحوثيين في اليمن، الذين يهاجمون السفن في البحر الأحمر، كمثال، قالت ماذر: "إنهم لا يتبعون أوامر إيران فحسب. لديهم أجندتهم الخاصة للظهور كقوة كبيرة داخل المنطقة، وليس مجرد وكيل لإيران".

يوافق علي فايز، من مجموعة الأزمات، على ذلك. "المشكلة بالنسبة لدولة مثل إيران، التي توكل سياستها الإقليمية إلى جهات فاعلة غير حكومية، هي أنها لا تملك السيطرة الكاملة على الشبكة".

ويعتقد فايز أيضا أن قوة إيران غالبا ما تكون مبالغا فيها. "هناك تصور بأن إيران هي العقل المدبر الذي يدير لعبة الشطرنج بأكملها في جميع أنحاء المنطقة. لكن إيران وحلفائها لم يتمكنوا من تأمين أي من أهدافهم الاستراتيجية الرئيسية، بدءا من إجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار [في غزة] أو طرد الولايات المتحدة من المنطقة."

ولكن إيران تمتلك أيضا برنامجا نوويا، والذي يقول فايز إنه "أصبح الآن أكثر تقدمًا من أي وقت مضى خلال العشرين عاما الماضية" ويعتقد أن هذا يمكن أن يسبب "مشكلة أكبر لإسرائيل والغرب، مما تفعله إيران من خلال شبكتها من الشركاء والوكلاء".

"حرب عالمية ثالثة؟"

BBC يتفق معظم الخبراء على أن الحرب الشاملة ليست على جدول أعمال أي طرف

ومع تصاعد الهجمات في جميع أنحاء المنطقة، تتزايد أيضا عمليات البحث على الإنترنت حول عبارة "الحرب العالمية الثالثة".

وتقول فاتانكا من معهد الشرق الأوسط إن على إيران أن تتحرك بحذر لأنها تواجه ضغوطا من داخل حدودها، في أعقاب احتجاجات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، قادتها النساء ضد النظام.

"هناك شعب إيراني غاضب للغاية ولا يرى أي معنى لما يفعله النظام في طهران في المنطقة."

وعلى نحو مماثل، فإن الغرب لا يريد حربا مع إيران، كما يقول إيلي جيرانمايه، نائب رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

وتقول: "لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يتحمل هذا الأمر في الفترة التي تسبق الانتخابات. ولا تستطيع إسرائيل أن تتحمل ذلك عندما تعلم أنها معرضة للخطر للغاية في الوقت الحالي على المستوى الدولي، في ضوء عملياتها في غزة".

كما أن جيرانمايه، مثل معظم الخبراء، توافق على أن الحرب الشاملة ليست على أجندة أي جانب.

وترى أن "الولايات المتحدة وإيران تستخدمان جهات فاعلة إقليمية لاستهداف وضرب بعضها البعض. إنهما يقاتلان عمدا وإحدى يديهما مقيدة خلف ظهريهما لتجنب المواجهة المباشرة التي لا يستطيع أي منهما تحملها، والتي يمكن أن تكون عواقبها وخيمة".

وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى العقد الماضي، الذي تصفه جيرانمايه بأنه "محفوف بالمخاطر، ومائع، وفوضوي"، فإنها تحذر: "بدون دبلوماسية جادة، فإن واشنطن وطهران سوف تجران بعضهما البعض إلى مسار عسكري. وإذا كان طرف واحد فقط من الجهات الفاعلة الرئيسية في الدولة ليس حذرا ومنضبطا للغاية، فإن الأمر قد يتصاعد أكثر مما رأينا حتى الآن".