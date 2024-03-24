باريس: صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجته، الأحد، تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا مجددا "معارضته الصارمة" لهجوم إسرائيلي على رفح، ومحذرا من أن "النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب".

وكرر ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة" و"دان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان".

كما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نيته تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار".

وأسقطت موسكو وبكين باستعمال حق النقض "الفيتو)" مشروع قرار مماثلا تقدمت به واشنطن الجمعة، ونددت موسكو خصوصا بـ"مسرحية معتادة تنطوي على نفاق".

ووفقاً لتقرير "سكاي نيوز" فقد أدت خمسة أشهر ونصف شهر من الحرب المدمرة إلى وضع إنساني كارثي في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن تفتح إسرائيل "بدون تأخير وبدون شروط جميع المعابر البرية القائمة مع قطاع غزة".

كما تحدث إيمانويل ماكرون هاتفيا، الأحد، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث ناقشا "حصيلة الضحايا والوضع الإنساني غير المبررين في غزة"، بحسب الإليزيه.



