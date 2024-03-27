إيلاف من موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أن من يتحدثون عن إلغاء الثقافة الروسية هم أناس غير أذكياء، مشيرا إلى أن ذلك أمر غير واقعي.

وقال بوتين خلال اجتماع مع العاملين في مجال الثقافة في مقاطعة تفير: "عندما نسمع أحدا ما في مكان ما يتحدث عن إلغاء الثقافة الروسية وثقافة شعوب روسيا بشكل عام، نفهم أنه لا يمكن أن يقول ذلك إلا أشخاص غير أذكياء، لأنه ببساطة من غير الواقعي إلغاء ثقافة شعب أو شعوب بأكملها، فنحن لدينا 190 شعبا ومجموعة عرقية في روسيا".

ووفقاً لوكالة "نوفوستي"، أضاف بوتين: "الشخصيات الثقافية الروسية تعتبر أولئك الذين يتحدثون عن إلغاء الثقافة الروسية أشخاصا غير أذكياء.. هم يتحدثون بشكل أكثر قسوة من ذلك، على الرغم من كونهم شخصيات ثقافية، لكنهم لا يقولون الشيء الصحيح".

لا دول تعادينا بل نخب في هذه الدول

كما أكد بوتين، أن روسيا ليس لديها دول غير صديقة، بل هناك نخب غير صديقة في هذه الدول.

وأضاف: "هناك العديد من الإنجازات، حتى في تلك الدول التي نسميها اليوم غير صديقة.. على الرغم من أنه ليس لدينا دول غير صديقة، إلا أن لدينا نخبا غير صديقة في هذه الدول".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن هناك الكثير من الأشياء الجيدة في الثقافة الأوروبية، ولكن هناك أيضا العديد من المشاكل في حياة هذه الدول اليوم، مضيفا أن روسيا لديها فرصة فريدة لرؤية ما يحدث في الدول الأوروبية والمجتمع ما بعد الصناعي، والاستجابة وفقا لذلك