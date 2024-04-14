إيلاف من لندن: قال مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن"، إن وزير الدفاع لويد أوستن طلب من نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، إبلاغ القيادة الأميركية بأي رد إسرائيلي محتمل على الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل.

وتحدث أوستن وجالانت هاتفياً بعد ساعات من الهجوم الإيراني بمسيرات وصواريخ، رداً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سفارة طهران في دمشق.

مجلس الأمن يجتمع الأحد بناءً على طلب إسرائيل

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، الأحد، بناءً على طلب إسرائيل، حسبما أعلنت الرئاسة المالطيّة للمجلس، وذلك غداة إطلاق إيران هجوماً على إسرائيل رداً على استهداف القنصليّة الإيرانية في دمشق.

وقال متحدّث باسم البعثة الدبلوماسيّة المالطيّة، التي تتولّى رئاسة المجلس في أبريل: "نعتزم عقد الاجتماع الأحد الساعة 16,00 (20:00 بتوقيت غرينتش)".