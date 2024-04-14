إيلاف من لندن: علق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت على الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل قائلا إن "أميركا تصلي من أجل إسرائيل" وأعرب عن "دعمه المطلق لكل من يتعرض للأذى".

وأضاف ترامب، خلال تواجده في تجمع انتخابي في شنيكسفيل بولاية بنسلفانيا: "بارك الله في شعب إسرائيل، إنهم يتعرضون للهجوم الآن، هذا لأننا نظهر ضعفا كبيرا، وهذا لن يحدث، الضعف الذي أظهرناه لا يصدق، ولم يكن ليحدث لو كنت في منصب الرئيس، أنتم تعلمون ذلك، وهم يعلمون، إن الجميع يعرف ذلك هذا هجوم لم يكن ليحدث".

وتابع: "لكن أميركا تصلي من أجل إسرائيل، وأعرب عن دعمنا المطلق لكل من يتعرض للأذى".

يذكر أن إيران بدأت، ليل السبت - الأحد، ضربة عسكرية ضد إسرائيل، بطائرات دون طيار، أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام إيرانية رسمية، بعد أيام من قصف إسرائيل لقنصلية طهران في سوريا، فيما أعلنت إسرائيل رفع حالة التأهب الأمني، مؤكدة استعدادها لمواجهة الهجوم الإيراني.

بايدن يتعهد بدعم إسرائيل

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن توفير دعم "ثابت" لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني، وذلك بعدما عقد اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التصعيد المتنامي في الشرق الأوسط.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الكبير سيكون "قريب جدا".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأنه "إذا ردت إسرائيل بعد انتهاء العملية العقابية المستمرة، فإن العقوبة القادمة ستكون فورية وأكثر شدة".



من جهته، فوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرار الرد على الهجوم الإيراني.

جاء ذلك في ختام اجتماع عقده تحت الأرض في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن مجلس إدارة الحرب الوزاري سيجتمع غدا لإجراء مزيد من المناقشات حول إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيرة، بينها صواريخ باليستية ومجنحة.