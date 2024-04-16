كوبنهاغن: اندلع حريق في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة، المشيّد في القرن السابع عشر، ما أدى إلى انهيار برجه الشهير، وفق ما ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتنشط خدمات الإنقاذ الدنماركية في الموقع، حيث تحيط سيارات الإطفاء بالمبنى الذي يضم حالياً غرفة التجارة الدنماركية، بالقرب من البرلمان.

ويخضع المبنى حالياً لأعمال تجديد احتفالاً بمرور 400 عام على تشييده.

وكتب وزير الثقافة الدنماركي ياكوب إنغل شميدت على منصة إكس "صور مروعة تردنا من مبنى البورصة هذا الصباح. أربعمئة سنة من الإرث الثقافي الدنماركي تحترق".

واندلع الحريق صباح الثلاثاء بحسب مراسلة فرانس برس التي رأت برج المبنى البالغ ارتفاعه 54 مترا يختفي وسط النيران.

وكتبت شرطة العاصمة الدنماركية على منصة إكس "بسبب حريق في بورسن (مقر البورصة القديمة)، نحن موجودون بكثافة في وسط كوبنهاغن"، موضحة أنها أغلقت أجزاء من المدينة أمام حركة المرور.

وقالت غرفة التجارة الدنماركية "إننا أمام مشهد رهيب"، "مبنى البورصة يحترق. يُطلب من الجميع الابتعاد عن المنطقة المحيطة بسلوتسهولمن. عناصر الإطفاء موجودون في الموقع".

إنقاذ أعمال

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصاً كثيرين يحاولون إنقاذ أعمال في الموقع، بينها لوحة تمثّل المبنى، بحسب صور نشرتها خدمة "دي ار" الإعلامية الدنماركية ووكالة التصوير "ريتزاو" Ritzau.

وأضاف وزير الثقافة "كم هو مؤثر أن نرى كيف يعمل موظفو (مبنى البورصة القديم) والأشخاص الطيبون من خدمات الطوارئ وسكان كوبنهاغن معاً لإنقاذ الكنوز الفنية والصور المميزة من المبنى المحترق".

وقد بنيت بورصة كوبنهاغن بأمر من الملك كريستيان الرابع بين عامي 1619 و1640، ما يجعلها واحدة من أقدم المباني في المدينة.