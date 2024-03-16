إيلاف من القاهرة: شهدت مصر حادثاً مأساوياً السبت، حينما اشتعل حريق هائل في استديو الأهرام، الواقع في منطقة العمرانية القريبة من الأهرامات بمحافظة الجيزة المصرية، وأتت النيران على الاستديو بالكامل، وفقاً للصور التي تم بثها، وشهود عيان، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من أعلى الجهات الحكومية في مصر، متمثلة في رئيس الوزراء.

استديو الأهرام هو أحد أعرق استوديوهات السينما فى مصر والعالم، فقد تأسس عام 1944، أي قبل 80 عاماً، وشهد تصوير العديد من الأعمال الفنية الخالدة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

اليونانيان "أفابخلوس أفراموسيس"، و"باريس بيلفيس، هما من قاما بتأسيس استديو الأهرام عام 1944، على مساحة قدرها 27000 متر مربع، ليضم 3 بلاتوهات "أماكن تصوير"، وصالة عرض، ومكان للدوبلاج، ومعمل للتحميض والطبع.

الحريق الكارثي

الحريق اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في استديو الأهرام الذي يعد أحد أكبر مواقع التصوير السينمائي والتليفزيوني في الشرق الأوسط، وحدث ذلك أثناء تصوير أحد الأعمال الدرامية لرمضان 2024، وهو "مسلسل المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، وفقاً لتقرير "المصري اليوم".

النيران أخذت في طريقها جميع محتويات موقع التصوير متسببة في دمار كامل لديكورات التصوير، وممتدة للمباني المجاورة للموقع، بمساعدة رياح تبلغ سرعتها 40 ميلًا في الساعة، أسفرت عن تصاعد النيران للأعلى، ومتسببة باحتراق أكثر من ثمانية عقارات مجاورة.

رئيس الوزراء يتدخل

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بعد واقعة حريق استوديو الأهرام، توجيهات فورية بصرف فورى 15 ألف لكل أسرة تضررت كجزء من الإيجار المؤقت لشقق بديلة لحين إصلاح الوحدات السكنية، وإعادتهم إليها.

النيابة تحقق

من ناحيتها فتحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحقيقا موسعا حول الحادث، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لعدد من الأشخاص، أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الحريق، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

أسباب سرعة انتشار النار

وكشفت التحقيقات الأولية أن النيران اندلعت بسرعة كبيرة وانتشرت بسبب الديكورات والمعدات الموجودة داخل استوديو الأهرام، كما طال الأشجار والنخيل المنتشر داخل سور الأستوديو ما تسبب في اشتعال النيران بشكل كبير.