إيلاف من بيروت: قام الجيش اللبناني، الثلاثاء، بتفجير مسيرة إيرانية، سقطت ليل السبت - الأحد بين بلدتي البنيه وعبيه في عاليه، المشرفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".

وكانت الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأميركية والبريطانية أسقطت العديد من الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها إيران في 13 نيسان (أبريل)، باتّجاه إسرائيل، في أجواء لبنان والعراق وسوريا والأردن.

واللافت أن المزيد من أسرار وتفاصيل الهجوم الإيراني على اسرائيل في الليلة المذكورة تتكشف في كل يوم، خاصة ما يتعلق باعتراض واسقاط غالبية الطائرات الإيرانية المسيرة قبل وصولها إلى اسرائيل، كما أن التحالف الذي تكون من القوات الجوية الاسرائيلية والأميركية والبريطانية، أثبت فعاليته في مواجهة التهديد الإيراني باعتراض واسقاط 99% من المسيرات والصواريخ الإيرانية بحسب تقديرات وتقارير عالمية.

بايدن لا يريدها "حرباً"

وعلى الرغم من اشتعال الموقف في ليلة الهجوم الإيراني على اسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد أنه لا يتمنى تصعيد الموقف، ولا يريد رؤية المنطقة غارقة في حرب كبرى، وطالب اسرائيل بعدم الرد على الهجوم الإيراني.

أولمرت: تم إذلال إيران

كما خرجت بعض الأصوات من داخل اسرائيل، وعلى رأسها رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ليؤكد أن طهران "هُزمت"، معتبرا أنه "لا حاجة لرد إسرائيلي"، وأضاف: "أسقطنا معظم الصواريخ البالستية والمسيرات التي أطلقتها ايران، إذن إيران هُزمت وتم إذلالها، وليس هناك أي شيء علينا أن نفعله الآن".