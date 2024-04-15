بيروت خلال الحرب الأهلية

"تنذكر ما تنعاد"، عبارة يرددها اللبنانيون في ذكرى الحرب الأهلية من كل عام.

"والفتنة تطلّ برأسها" عبارة أخرى، يستخدمها اللبنانيون مع مرور كلّ أزمة أو حادث أمني يعيد إلى الأذهان تلك الحرب، حين تُقطع الطرقات وينتشر الجيش على خطوط التماس القديمة.

Getty Images يؤرّخ اللبنانيون بداية الحرب الأهلية في 13 نيسان (أبريل) 1975، على اعتبار أنّ الشرارة الأولى انطلقت من حادث "بوسطة عين الرمانة".في ذلك اليوم، تعرّضت حافلة تقلّ فلسطينيين عائدين من احتفال، لإطلاق نار في منطقة عين الرمانة في بيروت، أدى إلى مقتل 26 شخصاً.

Getty Images شهدت مناطق لبنانية تهجيراً جماعياً لسكانها

Getty Images معبر المتحف: المعبر الأساسي من شرق بيروت إلى غربها وبالعكس بعد أن قسمت خطوط التماس المدينة إلى جزئين

Getty Images عمدت ميليشيات إلى نصب حواجز مفاجئة ومارست أعمال خطف وقتل على خلفية طائفية

استمرت الحرب 15 عاماً، حتى عام 1975. وشهدت انتهاكات جسيمة، من تهجير جماعي قسري واضطهاد طائفي وقصف عنيف للمناطق الآمنة وتفجيرات بسيارات مفخخة، وخطف وقتل على الهوية الطائفية وتجنيد للأطفال.

Getty Images ملأت المظاهر المسلّحة الشوارع وجندّت الأحزاب المشاركة في الحرب فتية للقتال في صفوفها

انقسم لبنان إلى معسكرين، أحزاب يمينية مسيحية ضدّ أحزاب يسارية وإسلامية.

ولاحقاً انقلبت الأحزاب الحليفة على بعضها، فشهد كل من المعسكرين انقسامات واقتتال داخلي.

وارتدت الحرب ثوباً طائفياً، واندلعت الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، رغم أنّ الخلاف كان سياسياً، والمشاكل الاقتصادية كانت سبباً لاندلاعها، بحسب المؤرخ فواز طرابلسي في كتاب "تاريخ لبنان الحديث: من الإمارة إلى الطائف".

Getty Images مقاتلات من حزب الكتائب يتدربن على إطلاق النار أثناء حرب لبنان الأهلية

Getty Images لم يسلم الأطفال من رصاص الاشتباكات والقنص

Getty Images أطفال يحملون السلاح في بيروت خلال الحرب الأهلية

شاركت الفصائل الفلسطينية في الحرب إلى جانب الأحزاب اليسارية الإسلامية، ودعمت إسرائيل أحزاباً يمينية مسيحية.

دخلت القوات السورية إلى لبنان بموافقة عربية عام 1976، ووقفت بداية إلى جانب الأحزاب اليمينية وبعد أقل من عامين، تحولت إلى دعم المعسكر الآخر.

اجتاحت إسرائيل جنوبي لبنان عام 1978، ونفذت اجتياحاً آخر وصل إلى بيروت عام 1982.

ودخلت قوات دولية أخرى عربية (قوات الردع) وفرنسية وأمريكية في إطار مهمات لحفظ السلام، لكنها فشلت، وتعرضت القوات الأمريكية والفرنسية لتفجيرات كبيرة في عملية مزدوجة عام 1983.

Getty Images طفل يعرض على رصيف الشارع بعض القذائف التي سقطت في منطقته أثناء الاشتباكات

Getty Images أطفال الحرب من المقاعد الدراسية إلى خلف المتاريس

بلغ عدد قتلى الحرب الأهلية في لبنان نحو 130 ألف شخص، بحسب تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر عام 2006. وتسببت الحرب في نزوح نحو مليون من السكان اللبنانيين.

BBC

Getty Images عائلة تبحث عن أشيائها بين ركام منزلها

Getty Images في الملجأ بانتظار وقف الاشتباكات

وقّع النواب اللبنانيون في آب (أغسطس) 1989 "اتفاق الطائف" في السعودية لوقف إطلاق النار. لكنّ آخر المعارك جرت في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1990 بين ميشال عون (قائد الجيش ورئيس الحكومة العسكرية) من جهة والحكومة المنبثقة عن اتفاق الطائف بمساندة الجيش السوري من جهة أخرى.

أصدر البرلمان في آذار (مارس) 1991 قانون عفو عام عن جميع الجرائم التي ارتكبت منذ عام 1975.

وبقي ملف وحيد لم يقفل، ملف مفقودي الحرب الذين لم يكشف مصيرهم حتى اليوم.

وتقدّر "هيئة أهالي المخطوفين والمفقودين" اللبنانية عدد المفقودين ب 17 ألف شخص، وذلك في ظل غياب إحصاء رسمي لعدد المفقودين.

Getty Images أهالي وعائلات مفقودي ومختطفي الحرب يستمرون حتى اليوم في البحث عن مصيرهم