امرأة وولديها وخلفهما مسلح في بيوت خلال الحرب الأهلية
بيروت خلال الحرب الأهلية

"تنذكر ما تنعاد"، عبارة يرددها اللبنانيون في ذكرى الحرب الأهلية من كل عام.

"والفتنة تطلّ برأسها" عبارة أخرى، يستخدمها اللبنانيون مع مرور كلّ أزمة أو حادث أمني يعيد إلى الأذهان تلك الحرب، حين تُقطع الطرقات وينتشر الجيش على خطوط التماس القديمة.

الباص الذي كان ينقل فلسطينيين وتعرض لإطلاق نار في عين الرمانة في بيروت 13 نيسان/أبريل 1965
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يؤرّخ اللبنانيون بداية الحرب الأهلية في 13 نيسان (أبريل) 1975، على اعتبار أنّ الشرارة الأولى انطلقت من حادث "بوسطة عين الرمانة".في ذلك اليوم، تعرّضت حافلة تقلّ فلسطينيين عائدين من احتفال، لإطلاق نار في منطقة عين الرمانة في بيروت، أدى إلى مقتل 26 شخصاً.
مقاتلون من ميليشيات لبنانية يشرفون على تهجير سكان الكرنتينا في بيروت
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شهدت مناطق لبنانية تهجيراً جماعياً لسكانها
معبر المتحف الفاصل بين شرق بيروت وغربها
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معبر المتحف: المعبر الأساسي من شرق بيروت إلى غربها وبالعكس بعد أن قسمت خطوط التماس المدينة إلى جزئين
أحد رجال الميليشيا في بيروت يراقب شخصين خلال الحرب الأهلية
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عمدت ميليشيات إلى نصب حواجز مفاجئة ومارست أعمال خطف وقتل على خلفية طائفية

استمرت الحرب 15 عاماً، حتى عام 1975. وشهدت انتهاكات جسيمة، من تهجير جماعي قسري واضطهاد طائفي وقصف عنيف للمناطق الآمنة وتفجيرات بسيارات مفخخة، وخطف وقتل على الهوية الطائفية وتجنيد للأطفال.

مسلحون من ميليشيا "قوات المسلخ" في بيروت
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ملأت المظاهر المسلّحة الشوارع وجندّت الأحزاب المشاركة في الحرب فتية للقتال في صفوفها

انقسم لبنان إلى معسكرين، أحزاب يمينية مسيحية ضدّ أحزاب يسارية وإسلامية.

ولاحقاً انقلبت الأحزاب الحليفة على بعضها، فشهد كل من المعسكرين انقسامات واقتتال داخلي.

وارتدت الحرب ثوباً طائفياً، واندلعت الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين، رغم أنّ الخلاف كان سياسياً، والمشاكل الاقتصادية كانت سبباً لاندلاعها، بحسب المؤرخ فواز طرابلسي في كتاب "تاريخ لبنان الحديث: من الإمارة إلى الطائف".

نساء من حزب الكتائب تتدربن على إطلاق النار أثناء حرب لبنان الأهلية 1975 - 1990
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مقاتلات من حزب الكتائب يتدربن على إطلاق النار أثناء حرب لبنان الأهلية
أطفال جرحى في الحرب الأهلية في لبنان
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لم يسلم الأطفال من رصاص الاشتباكات والقنص
أطفال يحملون السلاح في بيروت خلال الحرب الأهلية
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أطفال يحملون السلاح في بيروت خلال الحرب الأهلية

شاركت الفصائل الفلسطينية في الحرب إلى جانب الأحزاب اليسارية الإسلامية، ودعمت إسرائيل أحزاباً يمينية مسيحية.

دخلت القوات السورية إلى لبنان بموافقة عربية عام 1976، ووقفت بداية إلى جانب الأحزاب اليمينية وبعد أقل من عامين، تحولت إلى دعم المعسكر الآخر.

اجتاحت إسرائيل جنوبي لبنان عام 1978، ونفذت اجتياحاً آخر وصل إلى بيروت عام 1982.

ودخلت قوات دولية أخرى عربية (قوات الردع) وفرنسية وأمريكية في إطار مهمات لحفظ السلام، لكنها فشلت، وتعرضت القوات الأمريكية والفرنسية لتفجيرات كبيرة في عملية مزدوجة عام 1983.

طفل يعرض بقايا مقذوفات من قذائف سقطت في منطقته في بيروت
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طفل يعرض على رصيف الشارع بعض القذائف التي سقطت في منطقته أثناء الاشتباكات
طفل مسلح يجلس خلف متراس في مخيم شاتيلا في بيروت
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أطفال الحرب من المقاعد الدراسية إلى خلف المتاريس

بلغ عدد قتلى الحرب الأهلية في لبنان نحو 130 ألف شخص، بحسب تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر عام 2006. وتسببت الحرب في نزوح نحو مليون من السكان اللبنانيين.

مواطنون لبنانييون
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عائلة تبحث عن أشيائها بين ركام منزلها في بيروت
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عائلة تبحث عن أشيائها بين ركام منزلها
عائلة لبنانية في الملجأ خلال الحرب
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في الملجأ بانتظار وقف الاشتباكات

وقّع النواب اللبنانيون في آب (أغسطس) 1989 "اتفاق الطائف" في السعودية لوقف إطلاق النار. لكنّ آخر المعارك جرت في تشرين الأول (أكتوبر) عام 1990 بين ميشال عون (قائد الجيش ورئيس الحكومة العسكرية) من جهة والحكومة المنبثقة عن اتفاق الطائف بمساندة الجيش السوري من جهة أخرى.

أصدر البرلمان في آذار (مارس) 1991 قانون عفو عام عن جميع الجرائم التي ارتكبت منذ عام 1975.

وبقي ملف وحيد لم يقفل، ملف مفقودي الحرب الذين لم يكشف مصيرهم حتى اليوم.

وتقدّر "هيئة أهالي المخطوفين والمفقودين" اللبنانية عدد المفقودين ب 17 ألف شخص، وذلك في ظل غياب إحصاء رسمي لعدد المفقودين.

من حملة "حقنا نعرف مصيرهم" لأهالي وعائلات المفقودين في الحرب الأهلية في لبنان
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أهالي وعائلات مفقودي ومختطفي الحرب يستمرون حتى اليوم في البحث عن مصيرهم
أم وطفلها في منزل تعرض لأضرار نتيجة الاشتباكات في حرب لبنان الأهلية
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لا تزال ندوب الحرب وآثارها ظاهرة على عدد من المنازل والمباني في بيروت، ولا يزال "شبح الفتنة" كما يصفه اللبنانيون حاضراً عند كل أزمة سياسية أو أمنية