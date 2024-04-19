بيروت: قَتل تنظيم الدولة الإسلاميّة 28 جنديا ومقاتلا في قوّات موالية للنظام السوري خلال هجومين الخميس في مناطق خاضعة لسيطرة دمشق، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وفي أحد الهجومين أفاد المرصد بسقوط "22 قتيلا غالبيتهم من لواء القدس جرّاء هجوم نفّذته خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلاميّة، استهدف حافلة نقل عسكريّة في ريف حمص الشرقي.

ولواء القدس فصيل يضمّ مقاتلين فلسطينيّين موالين لدمشق، وتلقّى خلال السنوات الأخيرة دعما روسيًّا، حسب المرصد.

وفي الهجوم الثاني "ارتفع إلى 6 عدد قتلى قوات النظام في هجوم نفذه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية على مقرات تابعة لقوات النظام في قرية حسرات بريف مدينة البوكمال شرق ديرالزور".

كمائن وهجمات

في أواخر آذار (مارس)، قتل تنظيم الدولة الإسلاميّة ثمانية جنود سوريّين بعد وقوعهم في مكمن في الصحراء، استنادا إلى المرصد.

منذ بداية العام، أحصى المرصد مقتل أكثر من 200 جندي من قوّات النظام، ومقاتلين موالين لها أو لإيران، في كمائن وهجمات متفرّقة شنّها التنظيم المتطرّف في الصحراء السوريّة الممتدّة ضمن محافظات دير الزور وحمص والرقة وحماة وحلب.

وأسفرت الهجمات أيضا عن مقتل 37 مدنيا على الأقلّ خلال الفترة نفسها، في حين قتلت قوّات النظام والمجموعات الموالية لها 24 جهاديا، حسب المرصد.

وبعدما سيطر عام 2014 على مساحات واسعة في العراق وسوريا، مُني تنظيم الدولة الإسلاميّة بهزائم متتالية. وأعلنت قوّات سوريا الديموقراطيّة في آذار (مارس) 2019 هزيمته إثر معارك استمرّت بضعة أشهر.