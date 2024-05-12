وارسو: اندلع حريق، صباح الأحد، في مركز تسوق ضخم يضم 1400 متجر ومنفذ خدمات في منطقة بيالوليكا بالعاصمة البولندية وارسو.

وقال مسؤول بفرق الإطفاء إن أكثر من 80 بالمئة من المركز اشتعلت فيه النيران، وإن عمليات الإنقاذ ينفذها 50 فريقا، بما في ذلك متخصصون في الإنقاذ الكيميائي والبيئي.

Pożar hali w Warszawie. Film. Wawa Hot News 24 pic.twitter.com/Ui7RM2n9Nm — Remiza.pl (@remizacompl) May 12, 2024

وأظهرت لقطات بثتها قناة (تي في أن 24) الخاصة دخانا أسود كثيفا يتصاعد فوق المنطقة.

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة (بي إيه بي) للأنباء أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.