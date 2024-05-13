إيلاف من تل أبيب: شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على ضرورة أن تدافع إسرائيل عن نفسها وألا تطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم.

وقال نتانياهو في تصريح أبرزته وسائل الإعلام الاسرائيلية والعالمية: "مصممون على الانتصار المطلق وسنضرب بكل قوتنا ولن ندخر جهدا لإعادة المخطوفين".

وأضاف:"نواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث ويجب أن ندافع عن أنفسنا وألا نطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم".

وأكد أنه "يجب القضاء على حماس أولا قبل الحديث عن اليوم التالي من الحرب"، لافتا إلى أنه "لا يمكن السماح لسكان غزة بإدارة القطاع بينما لا تزال حماس موجودة هناك".

وأعلن رئيس وزراء اسرائيل أن "نهاية الحرب متوقفة على استسلام حماس وإلقاء سلاحها وإعادة الرهائن".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، قد أوقفت شحنة ذخيرة أميركية الصنع كانت متجهة إلى إسرائيل، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقعي "واللا" الإسرائيلية و"أكسيوس" الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين.

وبحسب التقرير، فإن وقف شحنة الذخيرة "أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية"، ولفت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها واشنطن بتأخير شحنة أسلحة للجيش الإسرائيلي، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.