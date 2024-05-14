قبل ثلاثة عقود، كان يتم تهريب المنشقين الصينيين إلى خارج البلاد في عملية سرية تسمى "الطائر الأصفر" - ولكن كما قال أحدهم لبي بي سي، فإن "بكين لا تزال تلاحقهم".

حزيران (يونيو) 1992: كان منتصف الليل في بحر الصين الجنوبي، وكانت سفينة دورية صينية تقترب من قارب في طريقه من البر الرئيسي الشيوعي إلى مستعمرة هونج كونج البريطانية آنذاك.

وعندما وصلت قوات الحدود على متن السفينة للتحدث مع الطاقم، أمكن سماع أصواتهم من قبل مجموعة من الأشخاص المختبئين في حجرة سرية أسفل سطح السفينة.

قبل بضع دقائق، عندما تم رصد زورق الدورية، طلب من هؤلاء الركاب السريين أمرًا عاجلاً.

يتذكر أحدهم، ويدعى يان شيونغ، قائلاً: "لقد طُلب مني أن أختبئ ... لا تصدر أي ضجيج!".

وكان معظم هؤلاء المختبئين من المهاجرين الاقتصاديين، الذين كانوا يأملون في العثور على عمل في هونج كونج - ولكن ليس يان.

لقد كان منشقاً سياسياً، وإذا تم اكتشافه فسيكون في ورطة خطيرة.

جرى تهريب يان خارج الصين كجزء من عملية سرية أطلق عليها اسم "الطائر الأصفر".

وفي النهاية أبحرت الدورية بعيدًا، وفي الساعات الأولى من الليل، وصل يان – الذي لم يسافر على متن قارب قبل تلك الليلة - إلى هونج كونج.

وبعد تناول وجبة إفطار دسمة، نُقل إلى مركز الاحتجاز، وقيل له أن هذا من أجل سلامته الشخصية، وقد يكون المشي في الشوارع خطيرًا.

الرئيس الصيني شي جينبينغ: كيف يسهم ماضي بلاده في تشكيل رؤيته للعالم

كيف تفوقت الصين على الولايات المتحدة دبلوماسيا؟

لم يكن الاحتجاز جديدا على يان، وكان قد أمضى بالفعل 19 شهراً في أحد السجون الصينية لدوره في احتجاجات ميدان السلام السماوي (تيانانمين) عام 1989، وقد طالب الطلاب بمزيد من الديمقراطية والحرية، لكن الحزب الشيوعي أرسل الدبابات لسحقهم.

وفي نهاية حزيران (يونيو) 1989، قالت الحكومة الصينية إن 200 مدني وعشرات من أفراد الأمن لقوا حتفهم، وتراوحت تقديرات أخرى بين مئات وعدة آلاف.

عند إطلاق سراحه، كان يان قد شق طريقه إلى جنوب الصين، حيث تم إرساله، في مشاهد كان من الممكن أن تكون مأخوذة من فيلم تجسس، من كشك هاتف عام إلى آخر، ليتم الاتصال بالأشخاص الذين يمكنهم إخراجه.

ولم يكن المنشق الوحيد الذي قام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

في حديثها إلى بي بي سي في مسلسل جديد بعنوان "حرب الظل: الصين والغرب"، تتذكر تشاوهوا وانغ هروبها.

على الرغم من كونها رقم 14 في قائمة تضم 21 شخصًا مطلوبًا بعد احتجاجات ميدان تيانانمين، إلا أنها تمكنت من الإفلات من القبض عليها، واختبأت في غرفة صغيرة لعدة أشهر قبل أن تتجه جنوبًا وتصبح جزءًا من خط هروب "الطائر الأصفر".

وتقول: "كنت مثل قطعة قماش تنتقل من شخص إلى آخر ... لم أكن أعرف حتى اسم الطائر الأصفر منذ عدة سنوات."

قد تبدو عملية "الطائر الأصفر" وكأنها عملية تجسس كلاسيكية، ويعتقد الكثيرون أن جهاز المخابرات - MI6 أو وكالة المخابرات المركزية - هو من توصل إلى هذه الفكرة، لكنهم لم يفعلوا ذلك.

في الواقع، كان هذا مشروعًا خاصًا قامت به مجموعات معنية من المواطنين في هونج كونج، بدافع الرغبة في مساعدة أولئك الذين كانوا من بين الهاربين، وكان من بينها صناعة السينما والترفيه المحلية، والجريمة المنظمة، كعصابات.

Reuters

يقول نايجل إنكستر، الذي كان في ذلك الوقت ضابط مخابرات يقيم في هونج كونج: "كان لدى العصابات الكثير من رجال الشرطة الصينيين في جيوبهم"، وهذا ما مكنهم من إخراج الأشخاص من مخابئهم في بكين وتهريبهم عبر الحدود.

ولم تشارك المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلا عندما احتاج هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا إلى هونج كونج إلى تحديد الوجهة التالية التي سيتوجهون إليها.

يتذكر يان زيارة لما وصفه بـ "الرجل الإنجليزي" الذي لم يذكر اسمه مطلقًا ولكنه ساعده في الأعمال الورقية.

قال له الرجل: "من الأفضل لك أن تذهب إلى أميركا، وليس إلى إنجلترا"، في غضون أيام كان يان في لوس أنجلوس، تشاوهوا وانغ انتهى بها الأمر أيضًا في الولايات المتحدة.

لماذا لا إنجلترا؟

وقال مسؤولون سابقون لبي بي سي، إن المملكة المتحدة كانت مترددة في استقبال المتظاهرين في تيانانمن لأنها كانت تتجنب إغضاب الصين في الفترة التي سبقت تسليم هونج كونج عام 1997.

وقعت المملكة المتحدة على اتفاقية في عام 1984، لكن أحداث ميدان تيانانمن بعد خمس سنوات أثارت تساؤلات صعبة حول مستقبل هونج كونج.

Getty Images

في عام 1992، بعد أسابيع قليلة من وصول يان إلى المستعمرة، أصبح الوزير السابق في حكومة المحافظين كريس باتن آخر حاكم لهونج كونج.

ويقول إنه عازم على ترسيخ قدر أكبر من الديمقراطية، على أمل أن تستمر بعد التسليم، وأعلن عن مقترحات للإصلاح الديمقراطي لمؤسسات هونج كونج، تهدف إلى توسيع قاعدة التصويت في الانتخابات.

وكانت هناك معارضة للإصلاحات، ليس فقط من جانب القيادة الصينية، ولكن أيضًا من أولئك الموجودين في لندن الذين لم يرغبوا في معاداة بكين.

يقول لي الحاكم السابق، الذي يشغل الآن منصب اللورد باتن: "كانت مسؤوليتي الرئيسية هي محاولة منح الناس في هونج كونج أفضل فرصة لمواصلة العيش في حرية وازدهار، والقيام بذلك بعد عام 1997". ويقول إنه كان أيضًا على علم بـ "الطائر الأصفر"، لكنه لم يشارك فيه.

إن الإحجام عن السماح للمعارضين بالقدوم إلى المملكة المتحدة - والغضب في بعض الأوساط بشأن إصلاحات باتن - يجيب على سؤال مركزي يعود إلى فترة التسعينيات والذي لا يزال مهماً حتى اليوم: إلى أي مدى يجب على الغرب أن يذهب لتجنب إغضاب الصين واستيعاب صعودها؟ لا سيما عندما يتعلق الأمر بقيم مثل حقوق الإنسان والديمقراطية؟

انتهت قصة "الطائر الأصفر" في ليلة ممطرة في يوليو 1997 عندما أصبحت هونج كونج أرضًا صينية ذات سيادة، لبضع سنوات، ظلت الحريات التي كان باتن يحاول تأمينها قائمة، لكن في العقد الماضي، اتخذت الصين - في عهد شي جين بينج - منحى أكثر استبدادية وحاولت إخضاع هونج كونج للامتثال.

Getty Images

حصل يان على الجنسية الأميركية وعاش حياة أميركية نموذجية، انضم إلى الجيش الأميركي وخدم في العراق كقسيس عسكري.

وربما كان يتصور أن يد الحزب الشيوعي الصيني لن تصل إليه في منزله الجديد، ولكنه كان مخطئا.

وفي عام 2021، قرر الترشح لمناصب عامة، لقد ترشح كمرشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنطقة الكونجرس الأولى في نيويورك.

بدأ يان في ملاحظة بعض الأحداث الغريبة خلال حملته، تبعته سيارات غريبة وتربصت بالخارج حيث كان يقيم في الساعة الثالثة صباحًا، وفي فعاليات الحملة الانتخابية، كان الناس يحاولون منعه من التحدث.

BBC

لقد عرف السبب عندما جاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحدث معه، وأخبرهم محقق خاص أميركي أن شخصًا في الصين اتصل به وطلب منه مراقبة يان، يبدو أن فكرة دخول متظاهر سابق في ميدان تيانانمين إلى الكونجرس الأمريكي كانت "غير مقبولة".

يقول عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي جيسون موريتز: "لقد أخبر محققنا الخاص على وجه التحديد أنهم بحاجة إلى عرقلة ترشيح الضحية".

تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من مراقبة الأحداث حيث اقترح الشخص المقيم في الصين على المحقق تلفيق إشاعات تضر يان، وإذا لم يتمكن من العثور على أي منها، فقد أُمر بتكوين بعض منها، إذا لم ينجح ذلك، فقد تم اقتراح ضربه أو حتى التسبب في حادث سيارة.

يوضح يان: "إنهم يريدون خنق حملتي وقتلها".

BBC

وقدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الشخص الذي أصدر تعليماته للمحقق الخاص كان يعمل نيابة عن وزارة أمن الدولة الصينية، وقد تم توجيه الاتهام إليهم ولكن لم يتم القبض عليهم لأنهم كانوا خارج الولايات المتحدة.

ونفت الصين باستمرار مزاعم التدخل السياسي، لكن هذه ليست الحالة الوحيدة التي يُزعم فيها أنها أصبحت أكثر حزماً في تعقب من تعتبرهم منشقين في بلدان أخرى، كانت هناك مزاعم عن "مراكز الشرطة الخارجية" في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعن تعرض الأفراد للضغوط للعودة إلى الصين أو التزام الصمت.

وتكشف قصة يان أنه بينما أصبحت الصين أكثر ثقة وسيطرة في الداخل، فقد سعت أيضًا إلى توسيع نطاق انتشارها في الخارج، وهذا يسبب خلافات متزايدة حول قضايا التجسس والمراقبة وحقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى فإن الرسالة التي يوجهها يان إلى الحكومات الغربية في التعامل مع الصين بسيطة: "يتعين عليهم أن يتوخوا الحذر".